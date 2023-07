Sechs geniale Tipps von TikTok, mit denen das Grillen zum Kinderspiel wird

Tipps & Tricks

Wenn es um Tipps geht, die unser Leben einfacher machen, wartet TikTok mit vielen hilfreichen Clips auf. Diese Hacks sind perfekt für die nächste Grillparty.

Was anfangs mit Tänzen und Musikvideos begann, weitete sich schnell auf jeden Aspekt des täglichen Lebens aus. Die Videoplattform TikTok hat mehr als eine Milliarde Nutzer, die sich durch kurze Clips wischen beziehungsweise swipen. Das Interessante: die jüngere Generation nutzt TikTok nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch vermehrt als Suchmaschine. Kein Wunder findet man dort schnell die Antwort, die man sucht. Und das in kurzen, unterhaltsamen Videos und nicht versteckt in langen Texten.

Das Sommerwetter lädt zum Grillen im Freien ein. Dank TikTok können Grillfans nun von genialen Grill-Hacks profitieren, die das BBQ-Erlebnis, neben leckeren Grillrezepten von Einfach Tasty, noch besser machen. Von einfachen Reinigungstricks bis hin zu raffinierten Methoden für saftiges Grillgut – diese Hacks versprechen, das Grillen zu einem Kinderspiel zu machen.

1. Grill-Hack: Grillrost reinigen mit einer Zwiebel

+ Dass eine Zwiebel nicht nur lecker schmeckt, sondern auch ein gutes Reinigungsmittel ist, beweist ein Grill-Hack von TikTok. © Felix Jason/Imago

Wer kennt es nicht? Nach dem Grillen klebt hartnäckiges Fett und eingebranntes Grillgut am Rost, und das Säubern wird zur mühsamen Aufgabe. Doch TikTok-User haben die perfekte Lösung entdeckt: eine Zwiebel! Einfach eine halbierte Zwiebel mit einer Grillgabel aufspießen und damit über den noch warmen Rost reiben. Die in der Zwiebel enthaltenen Enzyme wirken wie ein natürliches Reinigungsmittel und entfernen mühelos Verschmutzungen. So steht dem nächsten Grillabenteuer nichts mehr im Wege.

Wer Zwiebeln nun in der Großpackung gekauft hat, um sie auch zu essen und nicht nur als Putzmittel zu verwenden, der kann würzige BBQ-Grillzwiebelspieße auf den Rost legen.

2. Grill-Hack: Saftige Burger-Patties dank Eiswürfel

Saftige Burger sind das A und O eines gelungenen Grillabends. TikTok-Grillmeister schwören auf einen einfachen Trick, um ihre Burger-Patties besonders saftig zu machen: Eiswürfel! Bevor das Hackfleisch geformt wird, einfach einen oder zwei Eiswürfel in die Mitte des Patty legen und das Fleisch darüber formen. Alternativ kann man beim Grillen auch einfach einen Eiswürfel auf das rohe Fleisch legen. Beim Grillen schmilzt das Eis, gibt dem Fleisch Feuchtigkeit ab und sorgt für extra Saftigkeit. Ein absoluter Gaumenschmaus für jeden Burger-Liebhaber und da ein Burger selten allein kommt, gibt es fünf leckere Rezeptideen dazu.

3. Grill-Hack: Kartoffeln sorgen für Antihaft-Effekt

Damit nichts am Rost kleben bleibt und das Grillgut mühelos gewendet werden kann, greifen TikTok-Griller gerne zu einem unkonventionellen Helfer: Kartoffeln! Einfach eine rohe Kartoffel halbieren und damit über den vorgeheizten Grillrost reiben. Die Kartoffel setzt dabei Stärke frei, die als natürlicher Antihaft-Effekt wirkt. So können (mageres Fleisch), Gemüse und Co. problemlos gewendet werden, ohne am Rost festzukleben.

4. Grill-Hack: Holzspieße wässern, damit sie sich nicht entzünden

+ Verbrannte Grillspieße gehören dank dieses Geheimtricks der Vergangenheit an. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Holzspieße sind beliebt, um kleines Grillgut wie Gemüse oder Garnelen zu grillen. Doch oft enden sie in Flammen und das Grillvergnügen wird getrübt. Mit diesem Geheimtrick gelingen die perfekten Grillspieße und es gibt auch einen TikTok-Grill-Hack dagegen: Die Holzspieße vor der Verwendung für etwa 30 Minuten in Wasser einweichen. Dadurch wird verhindert, dass sie sich beim Grillen entzünden und das Grillgut ungenießbar wird.

5. Grill-Hack: Grillgut einfacher wenden, dank Holzspießen

Nicht nur für kleine Stücke eignen sich Holzspieße, sondern auch für das einfache Wenden von größerem Grillgut, wie Fleischstücken oder Fischfilets, oder einer größeren Anzahl an Würstchen. Anstatt das Grillgut direkt auf den Rost zu legen, kann man es auf Holzspieße aufspießen. So lässt sich das Grillgut leichter wenden und behält seine Form, ohne dabei auseinanderzufallen.

6. Grill-Hack: Fisch auf Zitronenscheiben grillen

+ Zitronenscheiben sorgen nicht nur für Aroma, sondern auch dafür, dass zarte Fischfilets nicht am Grillrost haften bleiben. © Felix Jason/Imago

Fisch auf dem Grill kann eine Herausforderung sein, da er leicht am Rost kleben bleibt oder zerfällt. Ein TikTok-Grill-Hack empfiehlt, den Fisch auf Zitronenscheiben zu grillen. Die Zitronenscheiben verhindern ein Anhaften des Fischs am Rost und verleihen ihm gleichzeitig ein köstliches Zitronenaroma. Und für noch mehr Aroma sorgt die passende Marinade. Hier gibt‘s die fünf besten Grill-Marinaden für Fleisch, Gemüse und mehr.

Videos, in denen Nutzer verschiedene Grill-Tipps teilen, gehen mit dem Hashtag #grillinghacks viral und begeistern das Netz

Ob #grillinghack oder #grillinghacks – beide Hashtags haben zusammen fast 30 Millionen Aufrufe und zeigen, wie dankbar TikTok-User über Tipps sind, die das Leben erleichtern. Da Sommerzeit die perfekte Grillzeit ist, trenden Videos, wie das von Nicole K. Modic (@kalejunkie) gerade besonders.

Ihre Follower sind begeistert, bedanken sich und teilen wiederum eigene Tipps in den Kommentaren, wie

„Vielen Dank fürs Teilen. Es hilft mir wirklich sehr 🥰“

„Das sind richtig coole Tipps vor allem der Zwiebel-Trick!“

„Anstelle von Eiswürfeln kann man auch Eiswürfel aus Rinderbrühe oder etwas kalte Butter für saftige Burger-Patties verwenden.“

Mit diesen genialen Grill-Hacks von TikTok steht einem gelungenen BBQ-Erlebnis nichts mehr im Weg. Ob saftige Burger-Patties, leicht zu reinigender Grillrost oder ein genialer Trick für zartes Grillgut – diese Tipps versprechen wahre Gaumenfreuden und machen das Grillen zum absoluten Vergnügen.

