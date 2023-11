Gebrannte Mandeln selber machen: das perfekte Rezept für die süße Weihnachtsleckerei

Von: Sandra Keck

Gebrannte Mandeln sind ein traditioneller Snack, der auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen darf. Seit Jahrhunderten werden sie nach nahezu demselben Rezept gemacht.

Nach und nach steigt die Vorfreude auf die Adventszeit und spätestens, wenn ein Weihnachtsmarkt nach dem anderen öffnet, ist es dann so weit: Man darf sich nach Herzenslust von Bude zu Bude schlemmen. Neben dem obligatorischen Glühwein, der auch oft durch selbstgemachtes Glühweingewürz der einzelnen Stände zur besonderen Delikatesse wird, darf in Süddeutschland ein deftiges Handbrot mit Schinken und Käse nicht fehlen. Ein weiterer Klassiker sind knusprige Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder auch süße gebrannte Mandeln, Erdnüsse & Co.

Dank des einfachen Standard-Rezeptes kann man die Süßigkeit für einen Bruchteil des Geldes zu Hause zubereiten. Neben dem Vorteil, dass das eigene Konto geschont wird, gibt es so ab sofort immer gebrannte Mandeln – ob der Weihnachtsmarkt nun geöffnet ist, oder nicht.

Und apropos Bruchteil: Mit gebrannten Mandeln kann man ein leckeres DIY-Geschenk aus der Küche zu Weihnachten in Form einer Bruchschokolade mit gebrannten Mandeln zaubern.

Übrigens, wer Leckereien mit Karamell, wie gefüllte Bratäpfel mit Karamell-Crumble, aufgrund des hohen Reinigungsaufwands bislang eher gescheut hat, freut sich bestimmt über diesen Tipp: Anstelle von hartnäckigem Schrubben der Pfanne mit Stahlschwamm und Co. kann man das Gefäß einfach bis zum Rand mit Wasser füllen und solange kochen lassen, bis sich das Karamell von selber löst. Genial, oder?

Für gebrannte Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt braucht man nur wenige Zutaten:

Das knusprig-süße Wintergebäck „Gebrannte Mandeln“ kann man einfach selber machen. (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

100 ml Wasser

200 g Zucker (Wer es nicht zu süß mag, nimmt nur die Hälfte)

1 Pck. Vanillezucker

0,5 TL Zimt

200 g Mandeln

Die Zubereitung ist wirklich einfach, man braucht nur etwas Geduld:

Einfach Tasty-Tipp: Für extra knackige und aromatische gebrannte Mandeln kann man die Mandeln vor dem Karamellisieren in einer Pfanne ohne Öl kurz anrösten. Wasser in eine Pfanne geben und mit dem Zucker, Vanillezucker und Zimt verrühren. Zum Kochen bringen und köcheln lassen, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Mandeln zugeben und mit einem Holzlöffel verrühren. Unter Rühren köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist und sich eine kristalline Schicht über den Mandeln bildet. Nun die Hitze etwas reduzieren und weiterrühren, bis sich die Kristallschicht in glänzendes Karamell verwandelt und die Mandeln damit einhüllt. Das dauert bis zu zehn Minuten, doch die Geduld zahlt sich aus. Die gebrannten Mandeln großflächig auf einem Backpapier verteilen und vollständig abkühlen lassen. Zack – fertig!

Gebrannte Mandeln wie vom Weihnachtsmarkt kann man mit einem einfachen Rezept leicht auch selber machen. (Symbolbild) © Shotshop/IMAGO

So bleiben gebrannte Mandeln lange knackig Gebrannte Mandeln können in einem luftdichten Behälter bei Zimmertemperatur an einem dunklen Ort aufbewahrt werden. Sie sind so bis zu zwei Wochen haltbar, sofern man sie nicht vorher genascht hat.

Gebrannte Mandeln können mit verschiedenen Gewürzen und nach Lust und Laune verfeinert werden. So schmecken sie beispielsweise nicht nur mit Zimt und Vanille, sondern auch mit Lebkuchengewürz, Pumpkin Spice-Gewürz, einer Prise Chili oder Kokosflocken besonders gut.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der freut sich bestimmt auch über 16 Leckereien, die man sich bei einem Weihnachtsmarktbesuch nicht entgehen lassen kann.