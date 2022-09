Kürbisrisotto ratzfatz: Schmecken Sie den italienischen Herbst in nur 35 Minuten

Von: Anne Tessin

Kürbisrisotto ist ein herbstlicher Genuss, der ganz schnell auf dem Tisch steht. © CHROMORANGE/Imago

Herbst ist Kürbiszeit, aber es hört nicht auf bei Kürbissuppe und Pumpkin Spice Latte. Lassen Sie sich dieses Kürbisrisotto schmecken, das nur 20 Minuten köchelt.

Orange Kürbisse leuchten nun schon seit ein paar Wochen am Straßenrand und in den Gartenbeeten und jetzt spielt auch das Wetter mit und wir haben wieder Lust auf viele deftige und süße Kürbisgerichte. Auf der regelmäßigen Liste stehen da sicher Kürbissuppe oder auch Kürbiskuchen, aber da sollte sich das Angebot nicht erschöpfen, denn es gibt noch so viel mehr. Probieren Sie zum Beispiel cremiges Kürbis-Risotto, ein Rezept, das die Erinnerung an den Sommerurlaub in Italien auch an kalten Herbsttagen lebendig hält.

Schnelles Kürbisrisotto: Diese einfachen Zutaten brauchen Sie

250 g Hokkaidokürbis, ungeschält

1 Zwiebel

3 EL Olivenöl

125 g Risottoreis, z.B. Carnaroli

100 ml Weißwein

300 ml Wasser, heiß

1 Prise Kreuzkümmel

1 Würfel Gemüsebrühe

25 g Butter

1 Prise Pfeffer

100 g Parmesan

optional: eine Hand voll geröstete Kürbiskerne und Kürbiskernöl

Blitztipp für Kürbisrezepte Wenn Sie sich Zeit und Mühe sparen wollen, verwenden Sie für Kürbisrezepte möglichst Hokkaidokürbis. Dieser hat eine sehr dünne Schale, die Sie bedenkenlos dranlassen und mitkochen können. Sie verleiht dem Gericht extra Farbe und Geschmack.

So bereiten Sie das schnelle Kürbisrisotto in 35 Minuten zu

Schneiden Sie den Hokkaidokürbis in dünne Spalten und hacken Sie diese möglichst fein. Sie können auch einen Mixer zur Hilfe nehmen. Dann aber nur kurz hacken, damit kein Brei entsteht. Je kleiner die Stücke sind, desto schneller ist das Risotto fertig.

Die Zwiebel schälen Sie und hacken Sie ebenfalls fein.

Erhitzen Sie Olivenöl in einem Topf und schwitzen Sie den Risottoreis darin kurz an. Dann Kürbis und Zwiebel dazu geben und ebenfalls anschwitzen.

Lösen Sie den Brühwürfel im heißen Wasser auf.

Löschen Sie den Reis mit Weißwein ab, gießen Sie dann die Gemüsebrühe an und würzen Sie mit Kreuzkümmel.

Einmal gut umrühren und dann je nach Herdleistung etwa 20 Minuten auf mittlerer bis kleiner Flamme und im offenen Topf köcheln lassen, bis die Konsistenz schön cremig und der Reis weich ist.

Dann nur noch 25 g Butter in Stücken und 50 g Parmesan unterrühren.

Servieren Sie das schnelle Kürbisrisotto in Schälchen und bestreuen Sie es großzügig mit dem restlichen Parmesan. Jetzt dürfen Sie das schnelle Kürbisrisotto auch noch mit Kürbiskernen und Kürbiskernöl aufpeppen. Wer es würziger mag und die Fleischeinlage vermisst, kann knusprig gebratenen Speck dazu reichen. Sie wollen gleich noch ein neues Kürbisgericht ausprobieren? Dann ist dieser Kürbis-Flammkuchen perfekt für Sie oder Omas beste Kürbissuppe.