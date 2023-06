Bekommt Aperol Spritz nun Konkurrenz? Déjà Vu ist der perfekte Aperitif für den Sommer

Eisgekühlt und herrlich erfrischend dank Grapefruit und Rosmarin: Das Trendgetränk 2023 heißt Déjà Vu und weckt die Sehnsucht nach langen, warmen Sommerabenden.

Sommerzeit ist Cocktailzeit! Und was gibt es Besseres, als an einem sonnigen Tag mit einem erfrischenden Getränk in der Hand zu entspannen? Eben – fast nichts. Wer sich nach Abwechslung von Lillet Wildberry, Hugo, Limoncello Spritz oder auch dem bisherigen Trendgetränk Aperol Paloma sehnt, der freut sich vielleicht über eine fruchtig-säuerliche Erfrischung aus Tonic Water, Grapefruit und Rosmarin. Der Name des Aperitifs: Déjà Vu. Der Drink ist nicht nur ein perfekter Durstlöscher, sondern erweckt auch das Gefühl von Nostalgie und Erinnerungen an laue Sommertage in vergangenen Zeiten. Herrlich!

Das kupferfarbene Getränk Déjà Vu ist ein klassischer Aperitif auf der Basis von französischem Weindestillat, was mit europäischen und fernöstlichen Gewürzen verfeinert wird. Was genau drin steckt, ist natürlich streng geheim, aber man schmeckt deutlich spritzige Zitrusnoten und eine leichte Ingwerschärfe heraus.

Der Aperitif Déjà Vu hat die dunkelgelbe Farbe eines Sonnenuntergangs und weckt die Sehnsucht nach lauen Sommerabenden. © Einfach Tasty

Diese Zutaten braucht man für eine Portion Nostalgie im Glas aka Déjà Vu:

50 ml Déjà Vu Oriental Aperitif

100 ml Tonic Water

1 Scheibe Grapefruit

1 Zweig Rosmarin

Eiswürfel

Zubereitung: Déjà Vu zusammen mit Tonic Water in ein Weinglas geben. Mit Eiswürfeln auffüllen und mit einer Scheibe Grapefruit und einem Rosmarinzweig garnieren. Cheers!

Für die Standardrezeptur des Aperitifs Déjà Vu benötigt man Déjà Vu, Tonic Water und Eiswürfel. © Einfach Tasty

Rezeptideen mit Déjà Vu: Vielseitig einsetzbar und immer lecker

Klassisch wird Déjà Vu Oriental als Aperitif mit Weißwein oder Tonic Water auf Eis serviert. Es gibt aber auch noch andere leckere Kombinationen, wie beispielsweise:

fruchtig und süß, als Déjà Vu Wild Berry mit Wild Berry Limonade

mit Wild Berry Limonade spritzig als Déjà Vu Spritz mit Prosecco

mit Prosecco eiskalt gemixt mit gefrorenem Grapefruitsaft als Déjà Vu Slush

erfrischend und scharf dank Ginger Beer und etwas Limettensaft im Déjà Vu Spice Root

Kann der beliebte Aperol Spritz jetzt einpacken? Die ehrliche Meinung einer bekennenden Aperol-Liebhaberin

Einfach-Tasty-Redakteurin Sandra ist großer Fan des italienischen Aperitifs Aperol Spritz und weiß beispielsweise auch, in welchen fünf europäischen Städten der Drink am günstigsten ist. Da Déjà Vu gerne in einem Atemzug mit Aperol Spitz genannt wird, ob nun aufgrund der Farbe oder der ähnlichen Zitrusnote, stellt sich die Frage: Ist Déjà Vu das Ende der unumstrittenen Alleinherrschaft von Aperol? Hier die persönliche Meinung der Redakteurin:

Déjà Vu ist erfrischend und mit nur zwei Zutaten als Standarddrink schnell gemacht. Ich empfinde ihn als weniger bitter im Vergleich zu Aperol und der Ingwer gibt einen würzigen Kick. Mein Fazit: ein leckerer Sommerdrink für das Jahr 2023, aber Aperol Spritz bleibt mein persönlicher Evergreen.