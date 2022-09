Steinpilzrisotto ganz leicht: Dieses edle Rezept gelingt fast ohne Rühren

Von: Anne Tessin

Die Pilzsaison ist im Gange und egal, ob Sie selbst in die Pilze gehen, oder sie kaufen, frische Steinpilze sind ein besonderer Genuss. Machen Sie Risotto daraus.

Steinpilze haben zwischen Spätsommer und Frühherbst Saison und gehören neben Champignons, Pfifferlingen und Kräutersaitlingen zu den beliebtesten Speisepilzen. Die Pilze haben aber auch ihren Preis und deshalb passen sie gut zu nicht ganz alltäglichen Gerichten. So ein Rezept, das trotz seines edlen Charmes nicht besonders kompliziert zuzubereiten ist, ist Steinpilzrisotto. Risotto hat zwar einen heiklen Ruf, braucht aber nur etwas Geduld und belohnt werden Sie mit einem würzigen, cremigen Pilztraum, der Sie und auch Ihre Gäste auf jeden Fall beeindrucken wird.

Steinpilzrisotto ist ein feines Gericht, das Sie sich öfter gönnen können – denn es macht weniger Arbeit als Sie denken. © Oleksandr Prokopenko/Imago

Steinpilzrisotto: Diese Zutaten brauchen Sie für das wohl bekannteste Steinpilz-Rezept

für 4 Portionen

250 g Risottoreis (z.B. Arborio)

1 Zwiebel, fein gewürfelt (mit diesem Trick klappt’s in Rekordzeit)

3 EL Olivenöl

100 ml Weißwein

750 ml Gemüsefond, heiß

100 g Parmesan, gerieben

etwa 250 g frische Steinpilze, gewürfelt, ein paar Scheiben für die Deko übrig lassen (alternativ: 25 g getrocknete Steinpilze, eingeweicht)

So bereiten Sie Steinpilzrisotto fast ohne Rühren zu

Unter den Steinpilz-Rezepten ist das Steinpilzrisotto sicher das bekannteste, aber viele Hobbyköche lassen die Finger davon, weil die Zubereitung so kompliziert sein soll. Zu viel Rühren, aber stimmt das wirklich? Ganz und gar nicht, das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie Risotto zu viel rühren, wird es schleimig und die cremige Konsistenz, die alle so lieben, ist dahin. Also ist weniger mehr und das ist doch die beste Nachricht für alle, denen Risotto bisher zu mühsam war. So geht‘s:

Erhitzen Sie 3 EL Öl in einem großen Topf und schwitzen Sie die Zwiebelwürfel darin an, bis sie kurz davor sind, glasig zu werden. Geben Sie dann den Risottoreis dazu und schwitzen ihn ebenfalls an, bis die Reiskörner durchsichtig werden. Dann löschen Sie das Ganze mit dem Weißwein ab, lassen ihn ein wenig verkochen und geben dann die Steinpilze zu. Schütten Sie nun so viel Gemüsebrühe zu, bis der Reis gerade so bedeckt ist, drehen Sie die Temperatur der Herdplatte herunter und lassen Sie den Reis so lange bei kleiner Hitze köcheln, bis die Flüssigkeit eingezogen ist. Erst dann gießen Sie wieder so viel Brühe an, bis der Reis bedeckt ist und rühren dabei einmal um, um den Reis vom Boden zu lösen, damit er nicht anbrennt. Brühe angießen, einmal umrühren und warten – das wiederholen Sie so lange, bis der Reis gar ist. Je nach Reiskorngröße muss das Risotto nur 15 bis 30 Minuten köcheln. Geben Sie zum Schluss nur noch schluckweise Brühe dazu, da diese fast komplett verkochen muss. Gegen Ende der Garzeit braten Sie in einer Pfanne in etwas Butter die Steinpilzscheiben an. Kurz vorm Servieren rühren Sie die Hälfte des Parmesans unter das Steinpilzrisotto. Ist das Risotto fertig, füllen Sie es in vier Schalen, garnieren jede mit ein paar gebratenen Steinpilzen, streuen den restlichen Parmesan darüber und ...

... fertig ist das edle Steinpilzrisotto, das Sie sicherlich viel weniger rühren mussten, als Sie gedacht hatten. Das schnellste Risotto der Welt machen Sie allerdings im Schnellkochtopf – komplett ohne Rühren.