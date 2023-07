Zehn günstige Gerichte, die den Geldbeutel schonen

Von: Sandra Keck

Wenn der Magen knurrt, aber der Geldbeutel leer ist, dann kommen diese zehn Gerichte zur Rettung! Teuer ist eben nicht immer besser beziehungsweise leckerer.

Ein gutes Essen muss nicht immer teuer sein. Manchmal sind es gerade die einfachen und preiswerten Gerichte, die uns alle – vielleicht auch schon seit Kindheitstagen – mit ihrem Geschmack, der meist kurzen Zubereitungszeit und ihrer Vielseitigkeit verzaubern. In diesem Artikel stellen wir zehn günstige Gerichte vor, die so unwiderstehlich sind, dass man sie immer wieder zubereiten möchte.

1. Strammer Max

Ursprünglich stammt der „Stramme Max“ aus der Berliner und sächsischen Küche, erfreut sich aber heute in ganz Deutschland großer Beliebtheit. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Wer die Kombination aus Brot, Schinken und Eiern liebt, der kann den deutschen Abendbrot-Klassiker „Strammer Max“ bald zum neuen Lieblingsgericht zählen. Und nein, es ist nicht nur ein belegtes Brot, da dieses vorab mit etwas Butter in der Pfanne geröstet wird – so! Für Abwechslung sorgt ein Upgrade in Form eines italienischen „Strammen Max“ mit Parmaschinken.

2. Pellkartoffeln mit Kräuterquark

Kartoffeln sind richtige Sattmacher und schmecken, dank Kräuterquark, trotzdem nach leichter Sommerküche. © YAY Images/Imago

Egal, ob mehlig- oder festkochend: Kartoffeln sind die Helden der preiswerten Küche. Sie lassen sich auf unzählige Arten zubereiten, aber nichts geht über die klassische Kombination mit cremigem Kräuterquark oder auch „nur“ mit Butter. Egal, ob man sie püriert, stampft oder als Bratkartoffeln serviert, eine einfache Kartoffel-Mahlzeit ist immer ein Hit.

3. Schinken-Nudeln mit Ei

Aus Nudeln, Schinken und Ei kann man ein günstiges Gericht zaubern, das so lecker ist, dass es sogar auf Wanderhütten in den Bergen serviert wird. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Der Klassiker, wenn es um die Resteverwertung von Nudeln vom Vortag geht. Dazu nimmt man Kochschinken, Speck oder auch Fleischwurst (nach dem Motto: Alles, was weg muss) und brät diese Komponente scharf an. Nudeln dazu und weiter brutzeln. Jetzt kommt der Clou: Schlagsahne, Eier und etwas Gemüsebrühe-Pulver miteinander vermischen und über die Nudeln geben. Braten, bis das Ei gestockt ist und genießen. Sooo gut! Wer den Käse vermisst, kann das Gericht auch im Backofen zubereiten, denn beim Nudel-Schinken-Gratin ist eine zentimeterdicke Käseschicht Pflicht!

4. Milchreis mit Zimt-Zucker

Milchreis oder Reispudding ist ein leckeres und günstiges Gericht. Allerdings sollte man bei der Zubereitung aufpassen, damit nichts anbrennt. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Ein Gericht, das uns an Kindheitstage erinnert. Milchreis ist nicht nur unglaublich günstig, sondern auch extrem vielseitig. Man kann ihn mit Zimt und Zucker genießen, mit frischen Früchten toppen und als hübsche Milchreis-Rainbow-Bowl servieren oder sogar mit einer Prise Kakao für einen Schokoladenkick verfeinern. Dieser Klassiker sorgt immer für ein zufriedenes Lächeln und einen vollen Bauch.

5. Eier in Senf-Sauce

Je nachdem, welcher Senf für die Sauce verwendet wird, variiert die Schärfe des Gerichts Senfeier. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Die unwiderstehliche Kombination aus wachsweichen Eiern und einer cremigen, aromatischen Senf-Sauce ist nicht nur preiswert, sondern auch lecker. Die Zutaten hat man meistens eh zu Hause und wer von diesem Gericht nicht genug bekommt, der serviert Senfeier im Glas als Fingerfood für die nächste Party.

6. Eierkuchen oder Pfannkuchen

Zu viele Pfannkuchen übrig? Dann einfach in Streifen schneiden und als Einlage für eine klare Suppe verwenden. (Symbolbild) © Zoonar/Imago

Ob herzhaft oder süß, Pfannkuchen sind der Inbegriff von Wohlfühlessen. Mit nur wenigen Zutaten bereitet man einen Teig zu, der unglaublich vielseitig ist. Ob herzhafte Pfannkuchen mit Schinken und Käse oder süße Varianten mit Nuss-Nougat-Creme und frischen Beeren. Ein einfaches Gericht, das nie langweilig wird – vor allem nicht, wenn man daraus witzige Eierkuchen-Tiergesichter für Klein und Groß bastelt. Und noch ein Spartipp: wer gleich mehrere Pfannkuchen backt, hat am nächsten Tag noch einige als Einlage für eine leckere Frittaten- oder Flädlesuppe übrig. Letztere gehört übrigens zu den zwölf schwäbischen Gerichten, nach denen man niemals mehr etwas anderes essen will.

7. Nudeln in Tomatensauce

Wenn es um günstige Gerichte geht, dann sind Nudeln mit Tomatensauce immer eine gute Wahl. (Symbolbild) © Aviation-Stock/Imago

Ein Klassiker, der einfach immer funktioniert. Nudeln sind nicht nur kostengünstig, sondern auch die perfekte Basis für eine leckere Tomatensauce. Mit ein paar einfachen Zutaten wie passierte Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürzen zaubert man im Handumdrehen ein Gericht, das fast wie ein Italienurlaub schmeckt. Und mit denselben Zutaten, aber einer anderen Zubereitungstechnik bekommt man auch noch mörderisch gute Pasta oder auch Spaghetti all‘assassina.

8. Armer Ritter

Altes Brot übrig? Mit Milch und Eiern zaubert man daraus einen leckeren Nachtisch namens „Armer Ritter“. (Symbolbild) © Shotshop/Imago

Dass dieses Gericht günstig sein muss, verrät schon der Name. Armer Ritter, auch bekannt als French Toast, ist das ultimative Gericht, um altes Brot zu verwerten. Dazu wendet man Brotscheiben einfach in einer Milch-Ei-Mischung, brät diese anschließend goldbraun in Butter an und verfeinert alles mit etwas Puderzucker. Fertig ist der süße Genuss. Apropos Toast: Hier gibts fünf schnelle und einfache Snacks aus dem Toaster.

9. Rahmspinat mit Spiegelei und Kartoffeln

Für manche ein Graus, für viele ein Gaumenschmaus: Rahmspinat mit Kartoffeln und Ei. (Symbolbild) © Westend61/Imago

Ein Klassiker, der wohl nie aus der Mode kommt. Man nehme Rahmspinat aus der Tiefkühltruhe und bereitet diesen nach Packungsanleitung zu. Nebenbei haut man sich Spiegeleier in die Pfanne und kocht noch ein paar Pellkartoffeln. Das war es schon, denn dieses Gericht ist nicht nur einfach zuzubereiten, sondern auch preiswert und sättigend.

10. Schupfnudeln mit Apfelmus

Schupfnudeln schmecken nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt mit Speckwürfeln und Sauerkraut, sondern auch mit süßem Apfelmus. (Montage) © Shotshop/Imago & Zoonar/Imago

Egal ob als Hauptgericht oder als süße Nachspeise, Schupfnudeln mit Apfelmus sind eine erschwingliche Leckerei, die einfach glücklich macht. Der Kontrast zwischen der knusprigen Textur der in Butter gebratenen Schupfnudeln und der samtigen Konsistenz des säuerlichen Apfelkompotts ist einfach Schmackofatz. Dasselbe gilt auch für Kartoffelpuffer mit Apfelmus.

Diese zehn günstigen Gerichte beweisen, dass man auch mit kleinem Budget köstlich speisen kann. Stimmt‘s oder haben wir von Einfach Tasty recht?