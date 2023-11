Ab wann Weihnachtsplätzchen backen? Tipps und Tricks für das perfekte Adventsgebäck

Von: Sandra Keck

Alle Jahre wieder kommt die Frage auf, ab wann man mit dem Plätzchen backen für Weihnachten beginnen darf. Gibt es dafür eine Regel? Einfach Tasty klärt auf.

Weihnachtsplätzchen backen ist für viele Menschen ein fester Bestandteil der Adventszeit. Der Duft von Zimt, Vanille und Schokolade verbreitet sich in der ganzen Wohnung und stimmt auf das bevorstehende Fest ein. Doch wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um mit dem Plätzchenbacken zu beginnen?

Schließlich möchte man die leckeren Kekse genießen, solange sie noch frisch und knusprig sind. Doch wenn man zu früh anfängt, können sie hart und trocken werden. Und wenn man zu spät anfängt, hat man nicht mehr genug Zeit, um eine große Auswahl an verschiedenen Sorten zu backen. Was also tun?

Traditionell beginnt das Plätzchenbacken am ersten Advent

Der erste Advent ist der erste Sonntag im Advent, der in diesem Jahr am 3. Dezember 2023 stattfindet. An diesem Tag wird in vielen christlichen Kirchen die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Das ist der Startschuss für die Adventszeit, die am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) endet. Das Plätzchenbacken ist dabei ein wichtiger Bestandteil, um sich auf das Fest einzustimmen.

Der frühe Vogel fängt viele Weihnachtsplätzchen

Es gibt aber auch Menschen, die schon früher mit dem Plätzchenbacken beginnen. Manche beginnen bereits im November, andere sogar schon im Oktober. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt keine feste Regel, wann man mit dem Plätzchenbacken beginnen sollte. Aus praktischen Gründen kann man aber bereits vor dem 1. Advent mit dem Plätzchenbacken beginnen. Denn so können Plätzchen erst in Ruhe auskühlen, eventuell dekoriert werden und anschließend reifen. Außerdem können einige Weihnachtsgebäck-Sorten so lange gelagert werden, dass man sie auch noch nach Weihnachten genießen kann – sofern noch welche übrig sind.

Zu dem Weihnachtsgebäck, das man gerne auch schon etwas früher backen kann, gehören:

Christstollen und Stollenkonfekt

Lebkuchen

Früchtebrot

Ein Argument gegen das frühe Plätzchenbacken ist, dass die Plätzchen dann länger aufbewahrt werden müssen. Wenn man sie nicht sofort essen möchte, muss man sie gut verpackt und kühl lagern. So bleiben sie zwar frisch, aber sie verlieren mit der Zeit auch an Geschmack und Struktur.

Für den bestmöglichen Genuss sollte man diese Weihnachtsplätzchen erst kurz vor Weihnachten backen:

Vanillekipferl

Zimtsterne

Makronen, wie beispielsweise Haselnussmakronen oder Kokosmakronen

So lagert man Weihnachtsplätzchen am besten Jedes Weihnachtsgebäck besteht aus unterschiedlichen Zutaten und hat damit auch unterschiedliche Lagerbedingungen. Daher sollte man jede Sorte separat in einem eigenen, luftdicht verschließbaren Behälter lagern. Weihnachtsplätzchen behalten ihre Qualität am besten in einem kühlen und dunklen Raum, daher eignet sich eine Vorratskammer oder ein kühler Keller besonders gut für die Lagerung.

Natürlich ist es jedem selbst überlassen, wann er mit dem Plätzchenbacken beginnt. Manche Menschen backen gerne schon in der ersten Novemberwoche, andere warten lieber bis kurz vor Weihnachten. Es gibt auch Menschen, die gar nicht backen, sondern fertige Plätzchen kaufen.

Bei der Entscheidung, wann man mit dem Backen von Weihnachtsplätzchen beginnen sollte, sollte man folgende Faktoren berücksichtigen: Das Wetter: Ist es kalt genug, damit der Plätzchenteig bei der Zubereitung nicht zu warm wird oder die Glasur beim Dekorieren nicht schmilzt? Die Zeit: Hat man genug Zeit, um eine große Auswahl an verschiedenen Sorten zu backen? Die eigenen Bedürfnisse: Wenn man für eine große Gruppe Plätzchen backen möchte, sollte man frühzeitig mit dem Backen beginnen. So hat man genug Zeit, eine ausreichende Menge Plätzchen zu backen. Die eigenen Vorlieben: Wann hat man am meisten Lust, Weihnachtsplätzchen zu backen? Die eigenen Fähigkeiten: Wenn man noch nicht viel Erfahrung im Plätzchenbacken hat, sollte man vielleicht nicht zu früh beginnen. So hat man genug Zeit, sich mit den verschiedenen Techniken vertraut zu machen.

Welche Variante die richtige ist, muss jeder selbst entscheiden

Weihnachtsplätzchen backen ist ein beliebter Brauch in der Adventszeit, der nicht nur Spaß macht, sondern auch eine gute Gelegenheit ist, sich mit Freunden und Familie zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Wann man mit dem Plätzchenbacken beginnt, ist dabei eine Frage der persönlichen Vorlieben und der individuellen Situation.

Wer frische Plätzchen mag und sich gerne in der Küche ausprobiert, für den ist das frühe Plätzchenbacken eine gute Option. So kann man in Ruhe verschiedene Rezepte ausprobieren und sich für die Dekoration der Plätzchen ausreichend Zeit nehmen. Außerdem hat man dann noch Zeit, die Plätzchen zu verschenken.

Wer nicht so viele Plätzchen backen möchte oder sich an ihnen nicht satt essen möchte, für den ist das spätere Plätzchenbacken eine gute Option. So muss man die Plätzchen nicht so lange aufbewahren und sie verlieren nicht so viel an Geschmack. Außerdem kann man sich dann auf die Weihnachtsfeiertage konzentrieren. Und für wen dann trotzdem Weihnachten wieder viel zu früh und unerwartet kommt, der macht einfach eine dieser Last-Minute-Geschenkideen aus der Küche für seine Liebsten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.