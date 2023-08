Wacken fällt ins Wasser? Fünf Festival-Rezepte wärmen von innen

Von: Sandra Keck

Das Wacken Open Air steht vor der Tür und droht – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Wasser zu fallen. Mit diesen Rezepten kann man sich für den Gig aufwärmen.

Das Wacken Open Air ist (W:O:A) eines der größten Metal-Festivals der Welt, bei dem jährlich Tausende Fans aus der ganzen Welt zusammenkommen, um ihre Lieblingsbands zu sehen. Leider können Wetterprobleme das Festival manchmal zu einer nassen Angelegenheit machen. Aber keine Sorge, mit den folgenden fünf Gerichten kann man sich von innen aufwärmen und das Festival trotz des schlechten Wetters genießen. In diesem Sinne: Stay warm, stay metal! 🤘🏻

Übrigens für alle, die ohne Kühlschrank, Thermobox inkl. Generator und Co anreisen, kommt man mit diesen fünf einfachen Rezepten ohne Kühlschrankzutaten easy durchs Festival.

1. Metal(l)kessel-Suppe:

Perfekt für kalte Festivaltage! Das Rezept für diesen deftigen Sauerkraut-Hackfleisch-Eintopf gibt es hier. © Einfach Tasty

Wenn es draußen stürmt und regnet, gibt es nichts Besseres als eine herzhafte Suppe, um sich aufzuwärmen. Der Metal(l)kessel wird zum Küchenhelden, wenn man darin eine dampfende Gemüsesuppe zubereitet. Dafür einfach Kartoffeln, Karotten, Sellerie und Lauch schnappe, grob hacken, in den Topf werfen und mit Gemüsebrühe auffüllen. Gewürze, wie Lorbeerblätter und Thymian, verleihen der Suppe das gewisse Etwas. Am Ende kann man noch ein paar Würstchen oder vegetarische Bällchen hinzufügen und schon hat man eine köstliche Suppe, die die Lebensgeister wecken wird.

Auch lecker: deftiger Kartoffel-Kürbis-Eintopf mit Cabanossi oder ein würziger Sauerkraut-Eintopf mit Hackbällchen.

2. Headbanger’s Hot Dogs:

Schon mal einen Currywurst-Hot Dog probiert? Das Rezept gibt es bei Einfach Tasty und ist perfekt für die Festival-Hot Dog-Party. © Einfach Tasty

Klassische Festival-Verpflegung, die sich ganz einfach aufwerten lässt! Statt der gewöhnlichen Hot Dogs vom Imbissstand, kann man sich eigenen Headbanger‘s Hot Dogs kreieren. Dafür nimmt man knackige Würstchen oder vegane Alternativen und grillt sie über dem Feuer, was beim schlechten Wetter hoffentlich trotzdem gut brennt. Eine Auswahl an leckeren Toppings dazu, wie würzigen Chili, eingelegte Gurken, geröstete Zwiebeln und verschiedene Saucen. Der Kreativität sollte freien Lauf gelassen werden und so kann die Hot Dog-Party auf dem Campingplatz starten!

Und wenn das Lagerfeuer schwächelt, aber die Stromzufuhr nicht, dann kann man Hot Dogs auch im Waffeleisen zubereiten. Geht auch mit Burgern, dann gibts knusprige Cheeseburger-Waffeln.

3. Moshpit-Gulasch:

Schnell und einfach: das Rezept für Würstchengulasch macht einfach glücklich und satt. © Einfach Tasty

Ein herzhaftes Gulasch ist perfekt, um von innen zu wärmen. Das Fleisch nach Wahl – sei es Rind, Schwein oder eine vegane Alternative – in einem großen Topf zubereiten und stundenlang bei niedriger Hitze schmoren lassen, denn schon Oma wusste, dass eine leckere Gulasch(suppe) Zeit braucht. Mit Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und Tomaten und einer Prise Paprikapulver, Majoran und etwas Chili wirds extra würzig. Dazu passt rustikalen Brot und schon ist man gestärkt für die nächste Headbang-Session.

Ganz ohne Kühlschrankzutaten kommt das vegetarische Kartoffelgulasch aus und die Zutaten für ein Bratwurstgulasch mit Bier hat man wahrscheinlich eh schon im Gepäck.

4. Rainy-Day-Risotto:

Dieses farbenfrohe Rezept für ein Rote Bete-Risotto überzeugt mit Honig, Ingwer und Thymian. Ingwer heizt durch die Schärfe zusätzlich ein. © Einfach Tasty

Ein cremiges Risotto ist der Inbegriff von Wohlfühlessen und perfekt, um sich bei schlechtem Wetter aufzumuntern. Dafür einfach die eigenen Lieblingsgemüsesorten, wie Pilze, Spinat oder Kürbis, verwenden und sie in eine köstliche Mischung aus Arborio-Reis, Gemüsebrühe, Weißwein und Parmesan einrühren. Ja, ein Risotto ist mit Rühraufwand verbunden, aber die Bewegung wärmt zusätzlich.

Für Risotto-Inspiration sorgen ein One-Pot Pilz-Risotto mit Speck, ein cremiges veganes Tomatenrisotto und ein Curry-Hähnchen-Risotto mit Kokosmilch. Da sollte für jeden etwas dabei sein, oder?

5. Bangin‘ Banoffee Dessert:

Ob mit Erdnuss und Banane oder Blaubeeren und Mandeln: diese Overnight Oats „Einfach Tasty“ schmecken einfach und können als Porridge auch warm genossen werden. © Einfach Tasty

Zu guter Letzt gibt es noch eine süße Köstlichkeit! Bangin‘ Banoffee ist eine unkomplizierte Nachspeise, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Zerbröselt Kekse oder Graham-Cracker, eine Schicht gezuckerte Kondensmilch, Bananen und eine großzügige Portion Schlagsahne ergeben eine unwiderstehliche Kombination, genauso wie bei den no-bake Banana-Split-Schnitten. Die Vorstellung, dieses himmlische Dessert unter den Festivalzeltplanen zu genießen, während der Regen auf das Dach trommelt, hat eine gewisse Festival-Romantik!

Alternativ kann man auch ein süßes gefülltes Stockbrot oder knusprige Croffles, denn das Waffeleisen ist ja eh schon aufgeheizt und nach der Hot Dog-Waffel passt ein Dessert doch immer noch rein.

Alle Festivalteilnehmer werden ermutigt, sich nicht von ein wenig Regen die Laune verderben zu lassen. Mit wärmenden und schmackhaften Festival-Gerichten kann man dem Wettergott trotzen und somit das Wacken-Erlebnis dennoch in vollen Zügen genießen. Denn leckeres Essen, gute Gesellschaft und laute Musik werden für ein unvergessliches Erlebnis sorgen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.