Weihnachtszauber in Minutenschnelle: Express-Spekulatius-Dessert mit nur fünf Zutaten

Von: Sandra Keck

Weniger ist mehr, besonders wenn es um das Fünf-Zutaten-Weihnachtsdessert geht. Selbst bei spontanem Besuch stiehlt es Plätzchen, Lebkuchen und Co. die Show.

Die letzten Tage vor Weihnachten sind angebrochen, und die Vorfreude steigt. Die Wohnung ist geschmückt, die Geschenke – ob gekauft oder in letzter Minute noch schnell in der Küche selbstgemacht – sind eingepackt, und der Tisch ist gedeckt. Was noch fehlt? Natürlich ein köstliches Dessert zum Abschluss des Weihnachtsessens.

Das Rezept für ein schnelles Spekulatius-Dessert mit Sahnejoghurt und Beeren ist eine gute Option für diesen Anlass. Das Dessert lässt sich in nur wenigen Minuten zubereiten und schmeckt einfach himmlisch. Die Besonderheit dieses Rezepts liegt darin, dass es lediglich aus fünf Zutaten besteht. Somit ist es auch kurzfristig umsetzbar, falls sich spontaner Besuch ankündigt.

Für etwa sechs bis acht Gläser des Spekulatius-Schichtdesserts braucht man diese Zutaten:

Dieser Nachtisch ist in nur wenigen Minuten zubereitet und schmeckt einfach köstlich. Das einfache Rezept für Spekulatius-Dessert mit Himbeeren gibt es hier.

200 ml Schlagsahne

2 Päckchen Vanillezucker

500 g Sahnejoghurt

400 g TK-Beeren (z. B. Himmbeeren, Erdbeeren oder Blaubeeren)

300 g Spekulatius

Die Zubereitung ist einfach und dazu noch schnell:

Die Schlagsahne zusammen mit dem Vanillezucker steif schlagen und vorsichtig unter den Sahnejoghurt heben. Nach Belieben kann die Creme noch mit etwas Zucker oder Honig gesüßt werden. Die TK-Beeren auftauen lassen und Spekulatius in kleine Stücke brechen. Kleine Dessertgläser zu einem Drittel mit den Spekulatiusstücken füllen. Die Sahnejoghurt-Creme darüber verteilen und zuletzt angetauten TK-Beeren darüber geben. Das Dessert vor dem Servieren etwa zwei Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Einfach-Tasty-Tipp: Das Dessert kann nach Belieben noch mit frischen Beeren und gerösteten Mandelblättchen garniert werden.

Aber nicht nur das Spekulatius-Dessert mit Beeren ist ein perfektes Dessert für die Weihnachtszeit, sondern auch das Bratapfel-Schichtdessert im Glas oder fruchtige Rotweinbirnen auf Joghurtcreme. Und wer Spekulatius lieber trinkt als knabbert, kommt mit einem süßen Spekulatius-Likör auf seine Kosten. Allesamt ein wahrer Genuss an den Feiertagen.

