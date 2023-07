Stimmt es, dass man Spinat nicht wieder erwärmen darf? Das grüne Gemüse im Faktencheck

Von: Sandra Keck

Ob Gesundheitsbooster, Glücklichmacher oder vielseitig in der Zubereitung – scheinbar gibt es nichts, was frischer Spinat nicht kann. Oder etwa doch nicht?

Heute ist der „Tag des frischen Spinats“ – zumindest in den USA. Dennoch ein guter Anlass, um das grüne Blattgemüse genauer unter die Lupe zu nehmen. Spinat hat eine lange Geschichte und wird oft mit übermenschlichen Kräften in Verbindung gebracht, aber was ist wirklich dran an den Behauptungen? Einfach Tasty macht den Faktencheck zu Spinat.

Wird man dank Spinat so stark wie der Comic-Matrose Popeye? Der Faktencheck klärt auf. © Wirestock/Imago

Faktencheck 1: Ist aufgewärmter Spinat gefährlich?

Vor allem bei der älteren Generation kursiert die Annahme, dass aufgewärmter Spinat giftig sein kann. Stimmt das?

Tatsächlich enthält Spinat Nitrat, das unter unsachgemäßer Lagerung in Nitrit umgewandelt werden kann. Nitrit selbst ist nicht giftig, aber in Kombination mit bestimmten Bakterien kann es gesundheitliche Probleme, wie beispielsweise Krebs, verursachen. Der Prozess kann dann eintreten, wenn Kühlkette und hygienische Bedingungen um gekochten Spinat nicht ideal sind. Das war vor allem früher der Fall, als noch nicht alle funktionierende Kühlschränke besaßen und sich dieser Kettenreaktion bewusst waren.

Eine bekannte und beliebte Beilage ist Rahmspinat. Doch stimmt es wirklich, dass man Spinat nicht Wiederaufwärmen sollte? (Symbolbild) © Pond5/Imago

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte Spinat nach dem ersten Kochen sofort gekühlt und innerhalb von 2 Tagen wieder erwärmt werden. Dabei ist auf eine gute und gleichmäßige Erhitzung zu achten. Wenn diese Richtlinien befolgt werden, steht einer Wiedererwärmung von Spinat nichts im Wege.

Faktencheck 2: Ist Spinat wirklich so eisenreich?

Spinat wird oft als eine reichhaltige Quelle für Eisen betrachtet. Die weitverbreitete Annahme stammt aus einer falschen Kommaangabe in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Tatsächlich enthält Spinat Eisen, aber nicht in so großen Mengen, wie oft angenommen wird. Generell ist die Eisenaufnahme aus pflanzlichen Quellen, wie Spinat, im Körper weniger effizient als aus tierischen Quellen. Um die Eisenaufnahme zu verbessern, kann Spinat mit Vitamin-C-reichen Lebensmitteln kombiniert werden, da Vitamin C die Aufnahme von Eisen fördert.

Faktencheck 3: Ist Spinat wirklich ein Gesundheitsbooster?

Neben dem Eisengehalt bietet Spinat eine Vielzahl weiterer gesundheitlicher Vorteile. Er ist reich an Vitaminen (A, C, K) und Mineralstoffen wie Kalzium und Magnesium. Spinat enthält auch Antioxidantien, die dazu beitragen können, das Risiko chronischer Krankheiten zu verringern und das Immunsystem zu stärken. Zudem ist Spinat eine gute Quelle für Ballaststoffe, die die Verdauung fördern und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl bieten.

Faktencheck 4: Macht Spinat glücklich?

Spinat wird oft als „Glücksgemüse“ bezeichnet und soll angeblich unsere Stimmung verbessern. Dieser Ansatz hat durchaus eine gewisse Berechtigung. Spinat enthält Nährstoffe wie Magnesium, das an der Produktion von Serotonin beteiligt ist, das unsere Stimmung reguliert. Ein Mangel an Magnesium kann zu niedrigen Serotoninspiegeln führen und sich negativ auf unsere Stimmung auswirken. Spinat kann daher dazu beitragen, einen angemessenen Magnesiumspiegel aufrechtzuerhalten.

Spinat allein kann aber keine Wunder vollbringen und ist nicht als alleinige Lösung für eine gute Stimmung zu betrachten. Ein gesunder Lebensstil, soziale Interaktionen und bewährte Methoden zur Stressbewältigung sind entscheidende Faktoren für unser emotionales Wohlbefinden.

Faktencheck 5: Ist Spinat wirklich so vielseitig?

Pilze, Brie und Babyspinat spielen bei diesem Rezept für Pilz-Omelette mit Brie eine Symphonie, die alle Sinne berührt. © Einfach Tasty

Spinat ist äußerst vielseitig und kann auf verschiedene Arten genossen werden. Ob roh in Salaten, gedünstet, gebraten, gekocht oder als Zutat in Smoothies und Saucen – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Hier einige Favoriten der Einfach Tasty-Redaktion:

Der Faktencheck zum Thema Spinat hat gezeigt, dass dieses grüne Blattgemüse in der Tat eine wertvolle Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sein kann. Obwohl der Eisengehalt nicht so hoch ist wie oft angenommen, bietet Spinat dennoch eine Fülle von Nährstoffen und gesundheitlichen Vorteilen. Also lieber mehr davon essen und die leckeren Einfach Tasty-Rezepte nachkochen. Viel Spaß!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von der Redakteurin Sandra Keck bearbeitet.