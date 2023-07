Zehn Fun Facts, die man über Schokolade wissen sollte

Wissenswertes rund um Schokolade

Schon gewusst? Ein Kakaobaum produziert im Jahr Kakaobohnen für etwa 100 Tafeln Vollmilchschokolade. Mehr interessante Fun Facts rund um Schokolade gibt‘s hier.

Schokolade ist zweifellos eines der beliebtesten Lebensmittel der Welt. Am 7. Juli feierten wir den „Tag der Schokolade“ und haben dabei vielleicht ein, zwei Stückchen der eigenen Lieblingsschoki mehr als sonst gegessen. Aber über Schokolade gibt es tatsächlich noch viel mehr zu erfahren als nur die Anzahl der Portionen einer Verpackung, die eh nie stimmen. Hier sind zehn spannende Fakten über Schokolade, die uns alle überraschen werden.

1. (Hüft)Gold wert: Schokolade als Währung

Während heute Geldscheine und Münzen unsere Wirtschaft dominieren, war Schokolade tatsächlich früher eine Art Währung. Schon die Maya und Azteken verehrten Kakaobohnen und verwendeten sie nicht nur zur Herstellung von Getränken, sondern auch als Währung, bei religiösen Riten und als Grabbeilage. Sie nahmen an, dass die Frucht ein direktes Geschenk ihrer Götter war und somit wertvoller als Gold. Apropos Gold wert: das sind diese drei geheimen Zutaten, mit denen jedes Gericht besser wird und die jeder zu Hause hat, auch.

2. Wächst nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen: Der Kakaobaum

+ Kakaofrüchte gibt es in verschiedenen Formen: von rund bis oval ist alles dabei. Auch im reifen Zustand ist Vielfalt gefragt. Ob orange, grün, lila oder rot – es ist alles dabei. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Schokolade hat ihren Ursprung im Kakaobaum, genauer gesagt in der daran wachsenden Kakaobohne. Dafür, dass die ganze Welt Schokolade kennt und liebt, ist es erstaunlich, dass der Kakaobaum nur in bestimmten Regionen um den Äquator gedeiht. Und auch nur dann, wenn er genügend Wasser und einen fruchtbaren Boden hat. Und kälter als 16 Grad sollte es bitte auch nicht sein. Dazu kommt, dass die Blüte, aus der eine Kakaobohne reift, nur von einer bestimmten Mückenart bestäubt werden kann. Im Schnitt wachsen nur drei Früchte aus etwa 1.000 Blüten!

3. Beschattung durchaus erwünscht: Kakaomütter

Wie eben beschrieben sind Kakaobäume Diven, wenn es um ihre Wachstumsbedingungen geht. Kaum verwunderlich, dass es auf Plantagen zudem spezielle Kakaomütter, die beim Gedeihen helfen, gibt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Person, sondern um Bäume, die Kakaobäumen den Schatten spenden, den sie für das Wachstum benötigen. Die sogenannte Mischbepflanzung hat sich in der Kultivierung von Kakao als erfolgreich erwiesen.

4. Weiße Schokolade als Kuckucksei

+ Ein Kakaobaum trägt im Schnitt erst ab vier Jahren die ersten Früchte. Dabei kann eine Kakaofrucht bis zu 1,5 Kilogramm schwer werden. (Symbolbild) © agefotostock/Imago

Obwohl weiße „Schokolade“ den Namen trägt, ist sie tatsächlich keine echte Schokolade, sondern hat sich nur zwischen die Reihen geschmuggelt. Laut Kakaoverordnung des Deutschen Lebensmittelbuches (DLMB) bezieht sich die Bezeichnung „Schokolade“ auf Süßigkeiten, die einen bestimmten Anteil an Kakaotrockenmasse und Kakaobutter enthalten. Die weiße Schokolade ist ein Sonderfall: Sie enthält keine Kakaomasse, sondern besteht hauptsächlich aus Kakaobutter, Zucker und Milchpulver. Bei Zartbitterschokolade ist der Anteil der Kakaotrockenmasse natürlich höher. Aus ihr kann man viele Leckereien zaubern, wie die perfekte Schokoladen-Mousse aus nur zwei Zutaten.

5. Make it big: Der größte Schokoladenbrunnen

Im Jahr 2019 enthüllte das Schokoladenmuseum der Firma Lindt in der Schweiz den bisher größten Schokoladenbrunnen der Welt. Die 9,4 Meter hohe, frei stehende Konstruktion pumpt kontinuierlich 1.400 kg feinste Schokolade durch seine Rohre. Ein Muss für jeden Schokoholic. Passt zwar nicht in die Saison, aber kann man sich schon mal für den Winter abspeichern: Glühwein-Schokoladen-Fondue.

6. Schokolade macht glücklich

Schokolade kann tatsächlich die Stimmung verbessern. Sie enthält stimmungsanregende Stoffe wie Tryptophan. Kennen wohl die wenigsten, aber das Glückshormon Serotonin, was daraus gebildet wird, dann doch wieder mehr. Serotonin kann das Gefühl von Glück und Euphorie erzeugen. Der Zucker der Schokolade unterstützt diesen Effekt.

7. Kleopatra badete in Milch und Honig, wir ab sofort in Schokolade

Schokolade hat auch Vorteile für die Haut. In einigen exklusiven Spas werden Schokoladenbehandlungen angeboten, bei denen die Haut mit Schokoladenmasken, -peelings und -massagen verwöhnt wird. Die Antioxidantien in der Schokolade können helfen, die Haut zu regenerieren und zu pflegen.

8. Größte Schokoholics im europäischen Durchschnitt

Früher waren es die Schweizer, die ihre weltweit bekannte und exzellente Schokolade am liebsten selbst vernaschten, im Jahr 2021 dann wir Deutschen, die ganz vernarrt in Schokolade waren. Pro Kopf konsumierten deutsche Verbraucher rund 9,21 Kilogramm Schokolade und damit 350 Gramm mehr als die Schokoladennation Schweiz.

9. Diese Tafel leisten sich nur wenige: Teuerste Schokolade der Welt

+ Aus der Kakaobohne entstehen viele Leckereien, wie Zartbitter-, Vollmilch- oder auch weiße Schokolade. (Symbolbild) © Panthermedia/Imago

Im Jahr 2019 hat es ein Schweizer Schokoladenhersteller mit seiner exquisiten Kreation ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Die Tafel ‚La Chuorsa‘ wiegt bescheidene 80 Gramm und kostet 640 Franken, was heute etwa 655 Euro entsprechen. Für ein Kilogramm werden dann über 8.000 Euro fällig! Ob Zutaten wie Schweizer Safran, karamellisierte Orangenstücke und erlesenste Schokolade aus Venezuela, das wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden.

Lust auf etwas Süßes mit Orangengeschmack, aber bitte nicht in Form von teurer Schokolade? Ein fruchtiges, spanisches Orangensorbet ist die perfekte Erfrischung für kleines Budget.

10. In der Kürze liegt die Würze? Nicht bei der längsten Reihe aus Schokoladentafeln

5.131 Schokoladentafeln sind nötig, um den 2022 in Indien aufgestellten Rekord zu brechen – genau eine Tafel mehr als damals. Wie lange das Aufreihen gedauert hat? Definitiv länger, als das Vernaschen der Lieblingsschokoladentafel. Die Welt der Schokolade ist voller Geheimnisse, Geschichte und kulinarischer Freuden. Am Tag der Schokolade ist es die perfekte Gelegenheit, diese verführerische Süßigkeit zu feiern und in ihre Welt einzutauchen.

