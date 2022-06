7 vs Wild: Fritz Meinecke verteidigt Knossi-Teilnahme – „Manchmal die Fresse halten“

Wie mutig ist Knossis überraschende Teilnahme bei der zweiten Staffel von 7 vs. Wild? Fritz Meinecke hat harte Worte an die Kritiker.

Berlin – Knossi ist der prominenteste Teilnehmer der zweiten Staffel „7 vs. Wild“. Survival-Experte Fritz Meinecke reagiert jetzt auf die Zusage des Twitch-Streamers. Im emotionalen Video schätzt der Erfinder der Hit-Serie auf YouTube die Gefahren des Trips ein, richtet sich aber auch deutlich gegen Kritiker, wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet. Denn Knossi polarisiert die Community.

7 vs Wild: Kritik für Knossi? Jetzt äußert sich Fritz Meinecke zum Twitch-König

So sorgt Knossi für Aufregung: Um möglichst großen Hype für 7 vs. Wild zu erzeugen, ist bei der 2. Staffel der YouTube-Serie Knossi, der deutsche Twitch-König, am Start. Die Zusage für 7 vs. Wild von Jens „Knossi“ Kossala sorgte für reichlich Wirbel. Jetzt hat Survival-Profi und „7 vs. Wild“-Erfinder Fritz Meinecke sich selbst zu Knossis Teilnahme geäußert.

In seinem Reaktions-Video feiert Meinecke seinen ersten Kandidaten, schätzt die Gefahren ein, findet aber auch harsche Worte. Unter anderem fällt der Satz „Manchmal auch die Fresse halten“ bei YouTube in Richtung der Kamera.

Warum reagiert Meinecke so? Jens Knossala eckt bei seinen Auftritten an. Er trägt eine Krone, erlangte Berühmtheit durch Glücksspiel-Streams und reagiert sehr emotional, stets überdreht. Das bietet eine große Angriffsfläche. Knossi ist für viele ein Entertainer, aber kein Survival-Kämpfer, der allein in der Wildnis zurechtkommt. Knossi musste auch prompt von seiner Mutter beruhigt werden. Allein der Gedanke an wilde Tiere sorgt beim Streamer für Angst, was ihn zu Äußerung „ich will nicht sterben“ bewegte.

Den Kritikern, die Knossi deshalb angingen, will Meinecke jetzt Einhalt bieten. Daher fordert er sie im Video ungewöhnlich ernst auf, Knossi in Frieden zu lassen. Der Outdoor-Profi reagiert im Video weiter richtig emotional, hat sogar Gänsehaut und ordnet die Gefahren für die Teilnehmer um Knossi bei 7 vs. Wild ein.

2. Staffel von 7 vs. Wild: Wie gefährlich wird es für Knossi und Co?

Diese Gefahren erwarten die Teilnehmer: 7 Tage und Nächte alleine in der Wildnis einer tropischen Insel sind laut Fritz Meinecke kein Urlaub. Die neue Staffel von 7 vs. Wild findet nicht erneut im kühlen Schweden, sondern auf einer verlassenen Tropeninsel statt. Der Erfinder Meinecke nimmt auch selbst an der Herausforderung teil. In einem Reaktions-Video zu Knossis Entscheidung, schätzt er die Situation ein:

Knossis größte Angst ist nach eigener Aussage dabei die Isolation. Der Streamer meint, er sei noch nie so lange alleine gewesen und hätte vermutlich noch nie im Leben niemanden zum reden über 7 Tage gehabt.

Der Angst vorm Alleinsein kann Fritz Meinecke nur zustimmen. Die Belastung für den Geist darf nicht unterschätzt werden. Ihm entgleitet im Video aber auch ein hämisches „der ist psychisch durch“ in Richtung Knossi.

Als Knossi mit seiner Freundin über die Gefahren des Trips spricht, gibt Fritz Meinecke ganz trocken Tipps zum Kampf mit Krokodilen. Ganz so, als sei solch ein Szenario durchaus denkbar.

Am Ende der Gefahren-Analyse heißt es aber, dass man immer versuche, Retter zumindest in der ungefähren Nähe zu haben. Die Teilnehmer müssen dafür aber ihren GPS-Tracker mitführen, da man sie sonst nicht finden könne.

Laut Fritz Meinecke sei das Gefahrenlevel 50/50 – „nicht ultra-gefährlich, nur gefährlich“ heißt es.

Fritz Meinecke reagiert auf Knossi – was sagt die Community zu 7 vs. Wild?

Das schreiben die Zuschauer: Die Ansage von Meinecke scheint gefruchtet zu haben. Denn unter dem Video, welches mittlerweile über 730.000 Mal geklickt wurde (Stand 24.06.22), unterhält sich die Community recht positiv über Knossi. So lesen wir in den über 2.000 Kommentaren Bekundungen über den Mut aller Teilnehmer bei 7 vs. Wild. Manche Zuschauer scheinen auch die eine oder andere Träne bei Fritz Meinecke entdeckt zu haben, als Streamer Knossi emotional Zusagt.

Louisa Cyphre schreibt exemplarisch: „Finde ich geil, dass Knossi zugesagt hat – sehr mutige Entscheidung! Und recht hat er: Wenn er ‚scheitert‘, ist er trotzdem nicht gescheitert, weil er es probiert hat. Das alleine zählt! Ich hätte den Mut nicht, deshalb Hut ab!“.

MontanaBlack, Freund und Streamer-Kollege von Knossi wäre selbst auch gerne bei 7 vs. wild dabeigewesen, doch leider wurde er nicht als erster gefragt. Wer ist beim Kampf gegen die Natur noch Ende 2022 zu bestaunen und stellt sich den Gefahren? 7 vs. Wild Staffel 2: Alle Teilnehmer der Survival-Serie von Fritz Meinecke