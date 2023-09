Alle Romanzen und möglichen Beziehungen in Starfield

Von: Joost Rademacher

Teilen

Alle Romanzen und möglichen Beziehungen in Starfield © Bethesda Game Studios

In Starfield kann man mit verschiedenen Charakteren eine Romanze starten. Wie man andere Charaktere für sich gewinnt, erfahren Sie hier.

Hamburg – Die Crew in Starfield ist nicht nur dafür da, um Raumschiffe und Außenposten mit Leben zu füllen. Mit einigen der Charaktere können Spieler im Laufe des Spiels richtig enge Beziehungen aufbauen, um mit ihnen eine Romanze einzugehen und auf Dauer sogar zu heiraten. Die Menge der Kandidatinnen und Kandidaten dafür ist nicht groß, aber alle von ihnen haben so ihre Eigenheiten, auf die man achten sollte.

Alle möglichen Romanzen in Starfield und wie man sie startet, zeigen wir hier.

Mehr zum Thema Starfield: Alle Romanzen im Guide – So kommt ihr Sarah und Andreja näher

Viele Spieler werden zwar im Verlauf von Starfield eine große Crew anhäufen, aber nicht alle von ihren Mitgliedern für mehr als bloße Zusammenarbeit gut. Tatsächlich gibt es in Starfield nur vier verschiedene Charaktere, mit denen man eine Romanze eingehen kann. Alle vier von ihnen sind Mitglieder bei der Constellation oder treten der Fraktion während des Spiels bei.