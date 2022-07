Profi-Lenkrad zum Bestpreis: Amazon Prime Day erfüllt Racing-Traum

Von: Jonas Dirkes

Teilen

Beim Amazon Prime Day lässt sich ordentlich sparen. Unter den Top-Deals findet sich auch ein Profi-Lenkrad für echte Rennspiel-Fans – das Thrustmaster T-GT II.

Hamburg – Rennspiele erfreuen sich massiver Beliebtheit. So konnten sich Highspeed-Fans erst vor Kurzem über ein neues Gran Turismo auf der PS5 von Sony freuen. Aber das PS-Spektakel mit einem kleinen Controller steuern? Nein, Danke! Egal, ob auf PC oder Konsolen – ein winziger Analog-Stick kann für wahre Racing-Enthusiasten einfach kein ausgewachsenes Lenkrad ersetzen. Muss er aber auch nicht, denn wie ingame.de von IPPEN.MEDIA berichtet, lockt der gerade noch laufende Amazon Prime Day Rennspiel-Liebhaber mit einem Deal zu einem Thrustmaster-Lenkrad, das mit allen Wassern gewaschen ist.

Name des Unternehmens Amazon Gründung 1994 Sitz Seattle, USA CEO Jeff Bezos Umsatz 386 Milliarden US-Dollar (2020)

Amazon Prime Day 2022: Thrustmaster T-GT II Lenkrad für PC, PS4 und PS5 zum Bestpreis

Was für ein Lenkrad ist beim Amazon Prime Day im Angebot? Spieler und Spielerinnen können sich über das Thrustmaster T-GT II zum absoluten Schnapperpreis freuen. Amazon bietet das Lenkrad aktuell für schlappe 599,99 Euro an. Normalerweise steht das hochwertige Lenkrad von Thrustmaster zu einem Preis von 719,99 Euro im Regal. Wer also jetzt am Amazon Prime Day zuschlägt, kann knapp 120 Euro sparen.

Was hat das Thrustmaster T-GT II auf dem Kasten? Bei dem Thrustmaster T-GT II handelt es sich um ein ausgewachsenes Force Feedback Racing Wheel. Der 40-Watt-Monitor des Lenkrads kämpft also aktiv gegen eure Bewegungen an, blockiert und lässt euch die Fahrt auf der Piste so richtig spüren. Die im Thrustmaster T-GT II genutzte proprietäre Magnet-Technologie (H.E.A.R.T) sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer des Lenkrades und beispiellose Genauigkeit.

Amazon Prime Day erfüllt Racing-Träume – Profi-Lenkrad zum Bestpreis © Thrustmaster

Besonders wichtig für Racing-Fans jeglicher Art: Das Thrustmaster T-GT II lässt sich nicht nur am heimischen PC verwenden. Thrustmaster hat mitgedacht und für eine Kompatibilität des T-GT II an PS4 und PS5 gesorgt. So lässt sich aus dem Allrounder das Meiste aus diversen Rennspielen herausholen – auch aus Gran Turismo 7.

Sollten Sie neben dem Thrustmaster T-GT II auf der Suche nach weiteren Angeboten sein, dann schauen Sie doch beim Übersichtsartikel zum Amazon Prime Day von ingame.de vorbei. Hier finden Sie alle Deals, die sich auch wirklich beim Amazon Prime Day lohnen.