Apex Legends Mobile: Trailer zum Release zeigt exklusiven Charakter fürs Handy

Von: Josh Großmann

Apex Legends Mobile: Trailer zum Release zeigt exklusiven Charakter fürs Handy © Electronic Arts

Apex Legends Mobile bringt das spannende Battle Royale auf das Smartphone. Zum Release gibt es einen neuen Trailer, der einen Neuzugang präsentiert: Fade.

Vancouver, Kanada – Mit Apex Legends Mobile bekommt das beliebte PC- und Konsolen-Game von EA und Respawn Entertainment eine neue Version. Auf Android und iOS wird man künftig den Spielspaß von Apex Legends erleben können. Zum Release am 17.05. wird ein neuer Trailer gezeigt, der die neue Legende Fade in Aktion zeigt – dieser Charakter wird vorerst nur in der Mobile-Version von Apex Legends verfügbar sein.

ingame.de präsentiert den Trailer zu Apex Legends Mobile und welche Inhalte in der Handy-Variante warten.

Apex Legends Mobile wird separat zum „großen Bruder“ auf Konsole und PC entwicklet. Somit bekommt das Spiel einen Neuanfang, den es gleich mit einem Knall nutzt. Eine neue Legende kommt aufs Spielfeld und lässt Konsolen- und PC-Spieler staunen. Neben Fade gibt es noch weitere Inhalte, die zuerst in der Mobile-Version von Apex Legends landen. Alle Infos zu Apex Legends Mobile gibt es hier.