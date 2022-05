Apex Legends: Mobile Version erscheint noch im Mai

Von: Ömer Kayali

Das Battle-Royale-Spiel „Apex Legends“ wird noch diesen Monat auf Smartphone und Tablet spielbar sein.

„Apex Legends“ zählt neben Spielen wie „Fortnite“ derzeit zu den angesagtesten Online-Games. Aktuell ist das Spiel auf PlayStation, Xbox, PC und seit März 2021 auch auf Nintendo Switch verfügbar. Noch in diesem Monat soll eine Version für iOS- und Android-Geräte erscheinen. Damit wird „Apex Legends“ ebenfalls auf Smartphones und Tablet spielbar sein.

„Apex Legends Mobile“: Konkreter Release-Termin steht noch nicht fest

Entwicklerstudio Respawn hat bereits Voranmeldungen für „Apex Legends Mobile“ gestartet. Ein konkretes Datum für die Veröffentlichung haben sie jedoch nicht genannt.

„Apex Legends Mobile“: Kein Crossplay mit Konsolen und PC

„Apex Legends Mobile“ ist im Kern das gleiche Battle-Royale-Spiel. Allerdings wurde es speziell für Touchscreens ausgelegt mit einer optimierten Steuerung und einigen weiteren durchdachten Änderungen. Dem Original soll es somit treu bleiben. Crossplay mit den Xbox-, PlayStation-, PC- und Nintendo Switch-Versionen wird jedoch nicht möglich sein. Abgesehen davon, dass das für die Entwickler eine technische Herausforderung wäre, wären Mobile-Spieler aufgrund der Touch-Steuerung benachteiligt.

„Apex Legends“ Season 13 startet ebenfalls im Mai

„Apex Legends Mobile“ soll zudem völlig neue Battle Passes, sammelbare Kosmetika und freischaltbare Gegenstände bieten. Respawn hatte zuvor den Starttermin für Season 13 bekannt gegeben: Der Startschuss fällt am 10. Mai. Eigentlich wäre das ein guter Zeitpunkt, um auch die Mobile-Version zu veröffentlichen. Wahrscheinlich wird „Apex Legends Mobile“ aber erst einige Wochen später erscheinen. In Season 13 wird wieder eine neue Spielfigur hinzukommen. Diesmal handelt es sich um „Newcastle“ – er ist der Bruder von „Bangalore“, die schon von Anfang an spielbar ist. (ök)