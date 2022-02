Apex Legends Season 12: Wann fällt der Startschuss für die nächste Saison?

Von: Ömer Kayali

„Apex Legends“ Season 11 ist Anfang November gestartet. © Electronic Arts

„Apex Legends“ Season 11 ist im vollen Gange, aber es ist nicht zu früh, um bereits einen Blick auf Season 12 zu werfen. Wann startet die nächste Saison?

„Apex Legends“ Season 11* ist Anfang November gestartet. Die Spieler haben mittlerweile alle neuen Inhalte kennengelernt. Bei den Spielern kamen die Neuerungen gut an – von der Map „Storm Point“, der neuen Legende „Ash“ bis hin zu den Waffen. Fans hoffen, dass die Entwickler von Respawn das Niveau auch in der kommenden Saison halten könnten und erneut zahlreiche Inhalte einführen werden. In der Community wird bereits fleißig darüber spekuliert, was Season 12 von „Apex Legends“ bereithalten könnte. Wann wird die nächste Saison starten?

„Apex Legends“ Season 12 startet erst 2022

„Apex Legends“-Spieler haben sich mittlerweile an einen dreimonatigen Rhythmus gewöhnt. EA und Respawn haben noch keinen offiziellen Starttermin für die nächste Runde bekannt gegeben, allerdings berichten mehrere Leaker und Seiten, dass „Apex Legends“ Season 12 am 8. Februar starten wird. Das ist durchaus plausibel, da das circa drei Monate nach dem Beginn von Season 11 sind. Klar ist, dass sich Spieler bis 2022 gedulden müssen.

Was erwartet „Apex Legends“-Spieler in Season 12?

Momentan haben wir noch keine Informationen über die geplanten Neuerungen für Season 12. Es ist aber zu erwarten, dass es wieder eine neue Legende und Waffe geben und die Karte etwas angepasst wird. „Apex Legends“ Game Director Chad Grenier hatte im April in einem Podcast verraten, dass sie schon konkrete Pläne für die kommenden Spielzeiten haben. Schon bald werden die Entwickler bestimmt verraten, was sie in der kommenden Saison für „Apex Legends“ geplant haben. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.