Apex Legends Season 13: Wann startet die nächste Saison?

Von: Ömer Kayali

Teilen

In „Apex Legends“ Season 12 stößt Mad Maggie dazu. © Electronic Arts

„Apex Legends“ Season 12 ist im Februar gestartet. Wie lange müssen Spieler bis zum Beginn von Season 13 warten?

Neben „Fortnite“*, oder „Call of Duty: Warzone“ zählt „Apex Legends“ zu den beliebtesten Battle Royale-Spielen. Die Entwickler von Respawn Entertainment bringen regelmäßig neue Inhalte mit den neuen Seasons. Im Februar kam mit Mad Maggie wieder ein neuer spannender Charakter zu „Apex Legends“. Natürlich gibt es auch diverse andere Änderungen für die Spielwelt und einige Spielmodi. Somit gibt es wieder viel zu entdecken und freizuschalten, trotzdem ist es nie zu früh, bereits einen Blick auf die kommende Saison zu werfen. Wann ist mit dem Start von Season 13 von „Apex Legends“ zu rechnen?

Lesen Sie auch: „Apex Legends“ auf Nintendo Switch: Wie flüssig läuft es?

„Apex Legends“: Season 13 startet voraussichtlich im Mai

Für gewöhnlich dauert eine Saison rund drei Monate. Entwicklerstudio Respawn und Publisher EA haben sich noch nicht offiziell zum Start von Season 13 von „Apex Legends“ geäußert, aber der Start ist voraussichtlich im Mai. Welche Neuerungen Spieler in der nächsten Saison erwarten werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch völlig unklar.

Auch interessant: „GTA 6“: Entwicklung ist in vollem Gange – Fans jubeln nach längst überfälligem Update.

„Apex Legends“: Die Neuerungen von Season 12

Die aktuelle Season hat neben der neuen Legende Mad Maggie auch den neuen Spielmodus „Control“ gebracht. Dieser weicht vom Battle Royale-Prinzip ab und lässt sich eher mit klassischen „Battlefield“-Eroberungen vergleichen. Die Teams müssen bestimmte Gebiete erobern und verteidigen. Der größte Unterschied ist aber, dass Spieler immer wieder respawnen und sich erneut in den Kampf stürzen können. Für Neulinge ist der Spielmodus daher bestens geeignet, um sich mit dem Gameplay und den verschiedenen Waffen vertraut zu machen. Was die Änderungen der Spielwelt betrifft, ist es keine völlig neue Map in Season 12. Stattdessen wird es wieder die „Olympus“-Map sein, die aber diverse Änderungen mit sich bringt.

Sobald es mehr Informationen zu Season 13 von „Apex Legends“ gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.