Twitch-Streamer bekommt überraschenden Besuch von der Polizei

Von: Ömer Kayali

Ein Twitch-Streamer war perplex, als während eines Livestreams die Polizei plötzlich im Zimmer stand (Symbolbild). © Blatterspiel/Imago

Ein Twitch-Streamer wurde im Livestream während einer Runde „Apex Legends“ von einem unerwarteten Besucher überrascht: Der Polizei.

Ohne Head-Set und Sprach-Chat wird es in Online-Spielen schwierig, zu gewinnen. Kommunikation ist in Team-basierten Games äußerst wichtig. Manche Gamer sind dabei so vertieft in das Spiel, dass sie ihre Umwelt vergessen. Nur kann es problematisch werden, wenn manche Anweisungen an Mitspieler lautstark ins Mikro gerufen werden und dabei auch das Fenster im Zimmer offen ist. Ein Twitch-Streamer musste nun erfahren, dass das keine gute Idee ist.

Twitch-Streamer spielt „Apex Legends“ – plötzlich stehen Polizisten neben ihm

Während einer Runde „Apex Legends“ tippte dem kanadischen Streamer „Vuzby“ plötzlich ein Polizist auf die Schulter. „Vuzby“ reagierte überrascht und erschrocken. Der Grund für den unerwarteten Besuch wird ihm allerdings schnell klar, nachdem ihn der Beamte fragt: „Streamst du gerade? Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt um Hilfe gerufen?“ Der Hilferuf galt natürlich seinen Mitspielern im Sprachchat. Doch das konnte die Nachbarschaft nicht wissen, die den Streamer durch das offene Fenster sehr gut hören konnte. Das ganze wurde während des Livestreams auf Video festgehalten:

Auf Twitter klärt „Vuzby" auf, dass seine Freundin die Polizisten hereingelassen hatte. Die Beamten reagierten sehr gelassen und humorvoll auf den Vorfall und grüßten sogar die Zuschauer im Livestream mit dem Hinweis: „Wenn ihr online um Hilfe schreit bei offenem Fenster, dann kommen wir. Ich hoffe, du bekommst viele Aufrufe auf deinem Kanal." Derweil war der Streamer völlig von den Socken und sagte nur noch: „Ihr habt mich fast zu Tode erschreckt." „Vuzby" entschuldigte sich anschließend bei den Polizisten, bevor er sich wieder dem Stream widmete. (ök)