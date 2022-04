Apple entwickelt eigene Gaming-Controller – im Design eifert der Weltkonzern auch dem Nintendo-Klassiker nach

Von: Juliane Gutmann

Apple will allem Anschein nach auch in der Welt der Gaming-Hardware Fuß fassen. © Eva Blanco/Imago

Bekannte Apple-Produkte sind etwa das iPhone oder der Mac. Doch auch im Gaming-Sektor will sich der Konzern anscheinend einen großen Namen machen.

Ein Patent wird dann angemeldet, wenn man sich gegen die Konkurrenz absichern möchte. Große Konzerne betreiben dies nicht selten in großem Stil. Da werden so einige Konzepte und Designs schon lange vor der eigentlichen Produktion dem Patentamt vorgelegt. Oftmals läuft es sogar darauf hinaus, dass eine angemeldete Idee nie auf dem Markt erhältlich sein wird. Im Fall neuer Patentanmeldungen von Apple bleibt abzuwarten, wann und ob die Produkte gefertigt werden.

Es handelt sich um Gaming-Controller*. Apple hat verschiedene Controller-Konzepte beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet, wie das Portal heise.de informiert. Eines der vorgelegten Designs soll Ähnlichkeiten zum Joy-Con des Nintendo Switch haben, heißt es weiter. Hier besteht der Controller aus zwei Teilen, die an den Seiten von iPhone oder iPad befestigt werden können.

Will Apple auf den Gaming-Markt drängen? Antworten könnte die WWDC bringen

Außerdem sollen zwei weitere Controller-Designs von Apple angemeldet worden sein. Eine klassische Version und eine Art Folio für das iPhone. Ersterer soll via Bluetooth verbunden werden können und den Nutzern die Möglichkeit bieten, dank spezieller Knöpfe in den Spielemodus zu switchen. Bei der Folio-Version handelt es sich um eine Art faltbare Hülle mit integriertem Controller, die sogar über einen kleinen Bildschirm verfügt, so die Information vonseiten heise.

In diversen Blogs wird bereits spekuliert, wann Apple-Controller auf den Markt kommen könnten. Antworten werden etwa auf der Apple-Entwicklerkonferenz Worldwide Developers Conference (WWDC) erwartet. „Die WWDC wird bald stattfinden, vielleicht werden wir dort mehr über Apples Ambitionen im Bereich Gaming sehen", heißt es etwa auf Caschys Blog. (jg)