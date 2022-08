ARD im Visier – YouTuber attackiert öffentlich rechtliche Reportage

Von: Janik Boeck

Die ARD sich in einer Reportage mit Hatern beschäftigt. Dabei sind angeblich einige Fehler geschehen. Ein YouTuber erhebt nun schwere Vorwürfe.

Hamburg – Wer sich viel im Internet bewegt, ist früher oder später vermutlich schon einmal über Persönlichkeiten wie den Drachenlord gestolpert. Er und einige andere Menschen werden teilweise seit Jahren verfolgt und gehetzt. In einer Reportage der ARD sollte nun das Täter-Profil eines Haters beleuchtet werden. Dabei sollen aber einige schwere Fehler unterlaufen sein. Ein YouTuber erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Beitrag und die Verantwortlichen.

Am 8. August wurde in der ARD eine Reportage des Formats „Rabiat“ ausgestrahlt, die nun auch in der ARD Mediathek zu finden ist. Der Beitrag trägt den Titel „Bekenntnisse eines Haters“ und beschäftigt sich mit der Art Cybermobbing, wie es auch dem Drachenlord widerfährt.