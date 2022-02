Assassin‘s Creed: Neues Spiel soll kürzer & knackiger werden

Von: Ömer Kayali

Teilen

Der Assassine Basim soll in einem Spinoff zu „Assassin‘s Creed Valhalla“ der Hauptcharakter sein. © Ubisoft

Einem Bericht von Bloomberg zufolge, wird der nächste „Assassin‘s Creed“-Teil kleiner ausfallen als „Valhalla“.

„Assassin‘s Creed Valhalla“* zählt zu den umfangreichsten Teilen der Serie. Das Hauptspiel beansprucht Hunderte Stunden, wenn man alle Haupt- und Nebenmissionen erledigen möchte. Als wäre das noch nicht genug, hat Ubisoft für reichlich Nachschub gesorgt mit den Erweiterungen – im März steht mit „Dawn of Ragnarok“ bereits der nächste große DLC in den Startlöchern. Der Branchen-Experte Jason Schreier hat nun in einem Bloomberg-Bericht verraten, dass die Entwickler sogar noch eine weitere Erweiterung geplant hatten. Doch aus dieser soll nun ein eigenständiges Spiel werden.

Lesen Sie auch: „Assassin’s Creed“: Entwickler geben Ausblick auf nächsten Teil.

Neues „Assassin‘s Creed“ wird kleiner mit größerem Fokus auf Stealth

Das „Assassin‘s Creed“-Spiel hat dem Bericht zufolge den Projektnamen „Rift“. Darin soll Basim, einer der Verborgenen aus „Valhalla“, der spielbare Charakter sein. Das Spiel soll kleiner werden als die letzten „Assassin‘s Creed“-Teile. So soll die offene Welt gegen einen größeren Fokus auf Stealth-basiertes Gameplay eingetauscht werden. Viele Fans haben sich einen solchen Schritt gewünscht, da die Inhalte von „Valhalla“ so überwältigend und umfangreich waren. Offiziell sind diese Informationen jedoch noch nicht. Bloomberg bezieht sich auf die Angaben anonymer Quellen. Dem Bericht zufolge wird das besagte Spiel Ende 2022 oder im Laufe des Jahres 2023 erscheinen, bevor das nächste große Projekt „Assassin‘s Creed Infinity“ auf den Markt kommt.

Ein Grund dafür, die Erweiterung in ein eigenständiges Spiel zu verwandeln, ist, dass Ubisoft auf diese Weise die Abstände zwischen neuen „Assassin‘s Creed“-Releases verdichten möchte. Vor einigen Jahren hatte das Unternehmen damit aufgehört, jährlich einen neuen Teil zu veröffentlichen. Dadurch ergibt sich eine Lücke, die gut mit kleineren Ablegern gefüllt werden kann. Dass das gut funktioniert, hat Ubisoft bereits mit der „Far Cry“-Serie festgestellt, wo Spinoffs wie „Far Cry 3: Blood Dragon“, „Far Cry Primal“ oder „Far Cry New Dawn“ sehr erfolgreich waren. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.