God of War Ragnarok: Kommt auch eine PC-Version?

Von: Ömer Kayali

Teilen

„God of War“ ist kürzlich als PC-Version erschienen. Wird das Sequel „God of War Ragnarok“ auch für den PC erhältlich sein?

Nur wenige Spiele werden mit so großer Spannung erwartet wie die Fortsetzung des Action-Adventures „God of War“. Der Titel von Sonys Santa Monica Studios erschien erstmals 2018 für die PlayStation 4. Im Januar 2022 kam auch eine PC-Version von „God of War“, die prompt die Steam-Charts eroberte*. „God of War: Ragnarok“ wird voraussichtlich auch dieses Jahr auf den Markt kommen. Geplant ist die Veröffentlichung sowohl auf PS5* als auch auf PS4. Doch wie steht es um eine PC-Version?

„God of War Ragnarok“: PC-Version aktuell noch fraglich

In einem Gespräch mit Game Informer hat der Chefentwickler von „God of War“, Cory Barlog, leider keine guten Nachrichten für PC-Spieler verkündet. Auf die Frage, ob „God of War Ragnarok“ schneller – oder überhaupt – als PC-Version kommen wird, sagte Barlog nur, dass er „keine Ahnung“ habe.

„Im Moment gehen wir ein Spiel nach dem anderen an, schauen uns jedes einzelne an und entscheiden: ‚Okay, ist das die beste Entscheidung?‘ Und dann sehen wir, wie es läuft. Macht es den Leuten Spaß? Haben wir es richtig gemacht? Gibt es etwas, das wir falsch gemacht haben? Was können wir in Zukunft besser machen, wenn wir es wieder tun? Aber letzten Endes ist es die Entscheidung von Sony.“

Somit dürfte eines klar sein: „God of War Ragnarok“ wird zumindest nicht am selben Tag für PS5, PS4 und PC erscheinen. Aber dass Sony die PC-Version früher oder später nachliefern wird, ist durchaus wahrscheinlich, angesichts der Tatsache, dass das erste Spiel ein so großer Erfolg auf Steam ist. PC-Spieler können nur hoffen, dass es nicht wieder vier Jahre bis zur Veröffentlichung dauert.

Barlogs Aussagen verdeutlichen, dass die Versionen von „God of War Ragnarok“ auf den Konsolen Priorität hat. Sonys Strategie ist aktuell, erfolgreiche PlayStation-Exklusivtitel nach und nach als PC-Version zu veröffentlichen – aber gleichzeitige Releases auf allen Plattformen sind momentan noch keine Option.

Lesen Sie auch: „Elden Ring“, „God of War“, „Zelda“ & mehr: Auf diese Spiele-Releases 2022 freuen wir uns am meisten.

„God of War Ragnarok“: Wann erscheint das Spiel für PS5 und PS4?

Sony hat sich noch nicht auf ein konkreten Release-Termin für „God of War Ragnarok“ festgelegt. Ursprünglich war geplant, das Spiel bereits 2021 auf den Markt zu bringen, allerdings verzögerte sich die Entwicklung unter anderem durch die Coronavirus-Pandemie. Einige Branchen-Experten gehen davon aus, dass „God of War Ragnarok“ im Herbst 2022 erscheint, sicher ist das jedoch noch nicht. (ök) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.