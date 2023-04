Pokémon GO: Mega-Entwicklungen – So powern Trainer ihre Monster richtig auf

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Mega-Entwicklungen – So funktioniert das mächtige Feature © Niantic / ingame.de (Montage)

Pokémon GO hat einige spannende Ideen, die aus der Hauptserie übernommen wurden. Dazu gehören auch die Mega-Entwicklungen. Sie machen Pokémon besonders stark.

San Francisco – In Pokémon GO gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um die eigenen Pokémon vorübergehend für Kämpfe zu stärken oder ihre Status-Effekte zu beeinflussen. Dabei orientiert sich Pokémon GO oft an Features aus den Hauptspielen der Serie. Ein besonders beliebtes und mächtiges Feature sind die sogenannten „Mega-Entwicklungen“. Dieses Konzept übernahm Entwickler Niantic, als es mit der sechsten Pokémon-Generation eingeführt wurde.

ingame.de verrät im Artikel, was es mit den Mega-Entwicklungen auf sich hat und wie sie in Pokémon GO funktionieren.

Die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO haben einen besonderen Stellenwert. Sie unterscheiden sich in ihrer Funktion grundsätzlich von den normalen Entwicklungen im Spiel. Bei einer Mega-Entwicklung verändert sich das Pokémon nicht nur optisch, sondern wird auch im Kampf wesentlich stärker. Allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum.