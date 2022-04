Baldur‘s Gate 3: Wann erscheint das Spiel?

Von: Ömer Kayali

Teilen

„Baldur‘s Gate 3“ ist im Early Access auf PC und Google Stadia bereits spielbar. © Larian Studios

Baldur‘s Gate 3 ist schon lange in der Early-Access-Phase, aber wann erscheint endlich die Vollversion?

„Baldur‘s Gate 3“ befindet ist seit 2020 im Early Access bereits spielbar. Doch noch immer lässt die Vollversion auf sich warten. Die Entwicklung zieht sich weiterhin in die Länge und nur stückchenweise kommen neue Inhalte mit Updates. Larian Studios haben nun verraten, wie es um den Release steht.

„Baldur‘s Gate 3“ erscheint erst 2023

Die vollständige Version von „Baldur‘s Gate 3 wird erst 2023 auf den Markt kommen. Das haben die Entwickler von Larian Studios in einem Video offiziell bestätigt. Ein konkretes Release-Datum nennen sie allerdings nicht, im schlimmsten Fall könnte das Spiel somit erst zur Weihnachtszeit 2023 erscheinen. Larian legt allerdings großen Wert darauf, transparent zu sein. Im Video gehen sie darauf ein, welche Inhalte sie bisher in „Baldur‘s Gate 3“ eingefügt haben und was Fans des Rollenspiels noch erwartet.

Darum geht es in „Baldur‘s Gate 3“

„Baldur‘s Gate 3“ spielt 100 Jahre nach dem Vorgänger „Baldur‘s Gate 2“. Mit einem eigens erstellten Charakter müssen sich Spieler den Gedankenschindern entgegenstellen – Monster, welche anderen Lebewesen Parasiten einsetzen und diese letztendlich auch in Gedankenschinder verwandeln. Wie für „Baldur‘s Gate“ üblich, bilden Spieler eine Gruppe aus Abenteurern, mit der sie durch die Spielwelt ziehen. „Baldur‘s Gate 3“ bietet die Möglichkeit, im Koop-Modus mit bis zu vier Mitspielern zu spielen. Bei der Erstellung des Charakters stehen verschiedene Völker und Klassen zur Auswahl, darunter Kämpfer, Kleriker, Waldläufer, Schurken und Magier. Im letzten Patch zum Spiel wurde die Barbaren-Klasse neu ins Spiel eingefügt.

Im Early Access ist derzeit ein großer Teil des ersten Aktes spielbar. Die vollständige Geschichte ist somit erst ab 2023 verfügbar. Nachdem Release der Vollversion von „Baldur‘s Gate 3“ wird es weiterhin Updates mit neuen Inhalten geben. (ök)