Battlefield: Neuer Titel wohl in Planung – Erster Leak nach 2042-Katastrophe

Von: Janik Boeck

Battlefield: Release laut Leak für 2024 vorgesehen © Electronic Arts (Montage)

Battlefield 2042 ist abgestürzt. EA lässt sich von dem Fehlschlag jedoch nicht beirren und plant anscheinend schon den nächsten Teil. Ein Leak verrät den Release.

Redwood City, Kalifornien – Es war wohl die Enttäuschung des Gaming-Jahres 2021: Battlefield 2042. Nachdem Publisher EA ungefähr ein halbes Jahr lang immer wieder betonte wie bahnbrechend, umwerfend und atemberaubend das neue Battlefield werden würde, kam die Ernüchterung schnell. Das Spiel kämpft auch ein halbes Jahr nach Release noch mit den grundlegendsten Problemen. Einem Insider zufolge lässt EA sich jedoch nicht beirren und plant schon das nächste Battlefield. Auch ein Release steht schon im Raum.

ingame.de verrät, welchen Release der Insider für das neue Battlefield voraussagt.

Mehr zum Thema Neues Battlefield schon in Planung – Erster Leak nach 2042-Fail

Die Info stammt vom bekannten Insider Tom Henderson. Der ist in der Community inzwischen bekannt und hat mit einigen zutreffenden Aussagen dafür gesorgt, dass seinem Wort etwas mehr Gewicht beizumessen ist. In einem Artikel, den er für das englischsprachige Magazin whatifgaming verfasst hat, ging er auf den letzten Investoren-Call von EA ein, in dem es auch um Battlefield ging.