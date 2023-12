Survival Squad: „Besser als 7 vs. Wild“

Von: Florian Menzel

Drucken Teilen

Survival Squad: Warnschuss auf Bären – Gehen Otto und Fabio zu weit? © Instagram: Otto Bulletproof

Die Fans sind von den aktuellen Folgen Survival Squad enorm begeistert. Einige gehen davon aus, dass das Format 7 vs. Wild in den Schatten stellen wird.

Kanada – In den letzten Folgen der neuen YouTube-Serie Survival Squad von Ottogerd Karasch und Fabio Schäfer ist viel Abwechslung geboten. Auf dem Papier wandern die beiden zwar nur jede Episode durch Kanada, dennoch gestaltet sich diese Reise alles andere als monoton. Immer wieder gibt es Begegnungen mit wilden Tieren, wie Wölfen und Bären, in anderen Folgen liegt der Fokus dann auf dem Angeln und Zubereiten von heimischen Fischen. Nachdem das Duo in der letzten Folge aber ein sehr unerwartetes Hilfsmittel herausgeholt hat, werfen die Fans nur mit Lob um sich und vergleichen die Show mit 7 vs. Wild.

ingame. de verrät Ihnen warum die Fans Survival Squad in den Himmel loben.

In der letzten Folge von Survival Squad haben Otto und Fabio ihre Rafts ausgepackt und haben sich von der Flussströmung tragen lassen. Die Fans sind begeistert von dieser gebotenen Abwechslung, als auch von den malerischen Videoaufnahmen. Auch der Vergleich mit 7 vs. Wild bleibt nicht aus.