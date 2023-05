Bessere Reise durch Hyrule – Fünf Tipps zum Start von Tears of the Kingdom

Von: Joost Rademacher

Teilen

Bessere Reise durch Hyrule – Fünf Tipps zum Start von Tears of the Kingdom © Nintendo (Montage)

Tears of the Kingdom hat im Vergleich zu seinem Vorgänger einige neue Features im Gepäck. Diese 5 Tipps helfen, das Meiste aus dem neue Zelda herauszuholen.

Hamburg – Die Welt ist wieder im Zelda-Fieber: Tears of the Kingdom reißt kurz nach seinem Release wieder Millionen von Fans in seinen Bann. Auf den ersten Blick mag man es kaum vermuten, aber im neuen Teil hat sich im Gegensatz zu Breath of the Wild doch einiges geändert. Damit Fans aber schon früh das Beste aus ihrer Zeit in Hyrule machen können, gibt es bei ingame.de fünf wichtige Einsteigertipps.

Alle wichtigen Tipps für den Start in Tears of the Kingdom finden Sie hier.

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom Tipps: Diese 5 Tricks müsst ihr zum Start unbedingt kennen

Natürlich kann man bei jeder noch so kleinen Aufgabe Stunde um Stunde investieren, um die perfekte Gerätschaft für die Lösung zu basteln. Manchmal ist „perfekt“ aber zu viel des Guten. Es reicht völlig aus, wenn man eine Brücke aus ein paar losen Planken aneinander zimmert, niemand verlangt eine Golden Gate Bridge.