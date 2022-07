NBA 2K23 bringt einen beliebten Modus zurück – es wurde Zeit!

Von: Ömer Kayali

Teilen

„NBA 2K23“ bringt passenderweise das berühmteste Trikot der Welt mit der Nummer 23 aufs Cover – das Chicago Bulls-Jersey von Michael Jordan. © 2K

Vor rund zehn Jahren führten die Entwickler der „2K“-Spiele den beliebten „Jordan Challenge“-Modus ein. Dieser kehrt nun in „NBA 2K23“ wieder zurück.

Jedes Jahr stellt sich bei Sportspielen wie „FIFA“, „F1“ oder „NBA 2K“ die Frage: Welche Neuerungen haben die Entwickler sich einfallen lassen? Was Grafik und Gameplay betrifft, sind die Games bereits auf einem fast fotorealistischen Level, sodass hier Jahr für Jahr nur kleinere Verbesserungen erkennbar sind. Daher müssen die Studios kreativ werden und neue Modi ins Spiel bringen, die für Abwechslung sorgen. Die Entwickler von Visual Concepts hatten zum Beispiel bei „NBA 2K11“ vor über zehn Jahren den „Jordan Challenge“-Modus kreiert. Bei den Spielern kam dieser sehr gut an, aber die letzten „2K“-Versionen hatten keinen vergleichbaren Modus mehr. Stattdessen konzentrierten sich die Entwickler auf den Ausbau des Online-Spiels und den „MyCareer“-Modus. In „NBA 2K23“ kehrt die „Jordan Challenge“ aber wieder zurück.

Im Video: „NBA 2K23“ Ankündigungs-Trailer

„NBA 2K23“: „Jordan Challenge“ lässt Michael Jordans größte Momente nachspielen

Bei der „Jordan Challenge“ werden Szenarien aus Michael Jordans wichtigsten Spielen seiner Karriere nachgestellt. Die Spieler müssen dann etwa eine bestimmte Punktzahl erreichen – zum Beispiel die 63 Punkte, die er 1986 den damals fast übermächtigen Boston Celtics einschenkte. Der Modus soll insgesamt 15 Szenarien umfassen und damit fünf mehr als noch bei „NBA 2K11“. Das Besondere hierbei war, dass die Partien in zeitgemäßer Optik – also etwa einer TV-Übertragung aus den 80ern – dargestellt wurden. Die „NBA 2K“-Community hat sich eine Rückkehr eines solchen Modus lange gewünscht, daher sind viele Fans sehr froh über diese Ankündigung.

„NBA 2K23“ kommt am 9. September auf den Markt. Käufer der „NBA 2K23: Championship Edition“ dürfen sich außerdem auf ein großartiges Extra freuen. (ök)