Blizzard plant alleine 4 Stunden ein, um alle Neuerungen für Diablo 4 Season 2 zu erklären

Von: Philipp Hansen

© Blizzard

In Diablo 4 soll die Saision des Blutes so groß werden, dass Blizzard schon vier Stunden braucht, um all die Neuerungen nur zu erklären.

Hamburg – Diablo 4 soll bald neu aufblühen. Die Season 2 hat laut Blizzard so viel zu bieten, dass man 4 Stunden für Info-Streams plant. „So viel neues Zeug“ schwärmt der Diablo-Chef. Die Spieler sind zwiegespalten. Was ist abseits der Vampire noch zur Saison des Blutes bekannt und warum planen die Entwickler von Diablo 4 so viel Zeit für Streams ein?

ingame.de zeigt Blizzards zeitaufwendigen Pläne für Diablo 4:

Auf Twitter verkündete (xte) Blizzard, dass es „so viel neues Zeug in Diablo 4 Season 2“ gebe, dass man „zwei Deep Dive Streams hosten muss, um alles zu erklären“. Das hier verkündete Rod Fergusson, der oberste Diablo-Boss bei Blizzard. Mancher User reagieren mit Freude auf Blizzards Posts und wollen sich die vier Stunden Deep Dive mit Genuss gönnen. Andere User sind da zynischer unterwegs und lassen den Hype Train erstmal nicht in ihren Bahnhof einfahren.