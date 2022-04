Blizzard: NFT und Krypto stehen wohl nicht zur Diskussion

Teilen

Blizzard Scheint sich erstmal nicht für NFT zu interessieren. © dpa/Michael Nelson

Fans fürchteten sich vor dem Einzug von NFTs in die Spiele von Entwickler Blizzard. Krypto scheint für die Firma aus Kalifornien allerdings keine Option zu sein.

Kalifornien – Krypto, NFT und Co. sind noch immer das Gesprächsthema der Stunde. Spieler und Spielerinnen sind im Allgemeinen aber nicht sonderlich gut auf die dezentralisierten Besitztümer zu sprechen. Dennoch reißen die Nachrichten über Publisher, die mit der Idee NFT liebäugeln, nicht ab. Nahezu wöchentlich gibt es neue Meldungen zu Zukunftsplänen in der Gaming-Branche, die NFT und Krypto beinhalten. Ins Visier von misstrauischen Gamern war zuletzt Kult-Entwickler Blizzard geraten. Nun gab Mike Ybarra, Blizzards aktueller Chef, aber erst einmal Entwarnung: NFT stünden nicht auf der Agenda des Entwicklers und Publishers.

ingame.de* berichtet ausführlich über Blizzards NFT-Pläne.

Die Sorge um den Einzug von Blizzard in das Krypto-Geschäft war für Spielerinnen und Spieler nicht unbegründet. Vor Kurzem fragte der Entwickler aus Kalifornien seine Fans über eine Umfrage, wie sie zum heiß umkämpften Thema NFT* stehen würden. Andere Fragen drehten sich in der Umfrage um Bereiche wie Virtual Reality, Crossplay oder Augmented Reality im Gaming. Auch kryptobasierte Play to Earn Games waren Teil des Fragebogens. Die Gaming-Gemeinde verfiel nach Bekanntwerden der Blizzard-Umfrage direkt in Panik. Für sie war klar: Blizzard testet, wie die Spielerschaft zum Thema Krypto im Gaming steht und überlegt, schon bald NFT in ihre Spiele einzubauen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.