Borderlands 3: Epic Games verschenkt spaßigen Koop-Shooter

Von: Ömer Kayali

„Borderlands 3“ befriedigt den Sammeltrieb der Spieler – zu zweit macht das sogar noch mehr Spaß. © 2K

Der dritte Teil der beliebten „Borderlands“-Serie ist für den PC kostenlos im Epic Store erhältlich – allerdings nur wenige Tage.

Donnerstag ist Geschenktag bei Epic Games. Wöchentlich können Spieler hier ein oder mehrere PC-Spiele kostenlos sichern. In den letzten Monaten waren es in der Regel nur kleinere Indie-Spiele. Hin und wieder verschenkt Epic Games aber echte Highlights und Titel von größeren Studios – beispielsweise war auch schon mal „GTA 5“ dabei. Diese Woche können sich PC-Spieler den beliebten Loot-Shooter „Borderlands 3“ kostenlos sichern.

„Borderlands 3“ gratis bei Epic Games: So sichern Sie sich das Spiel

Um sich die Gratis-Spiele bei Epic Games herunterladen zu können, benötigen Sie nur ein Epic-Konto, welches Sie sich kostenlos erstellen können. Sie müssen nur einige Daten und Ihre E-Mail angeben. Nachdem Sie die Registrierung abgeschlossen haben, loggen Sie sich bei Epic Games ein und gehen auf die Seite mit den kostenlosen Spielen. Klicken Sie dort auf den Titel, den Sie sich sichern möchten und befolgen Sie die Anweisungen in den nächsten Schritten. Anschließend wird „Borderlands 3“ in Ihrer Epic Games-Spielebibliothek hinterlegt und Sie können das Spiel jederzeit herunterladen.

Es handelt sich um die Basisversion von „Borderlands 3“, welche die Hauptkampagne des Spiels enthält. Diese ist bereits sehr umfangreich. Durch die verschiedenen DLCs, welche die Serie seit jeher auszeichnen, kann das Spiel um viele weitere Inhalte erweitert werden. Die verschiedenen Add-ons und Erweiterungen für „Borderlands 3“ sind derzeit im Epic Store mit hohen Rabatten erhältlich. „Borderlands 3“ ist noch bis zum 26. Mai gratis zu haben.

Gratis-Spiele bei Epic Games: Auch nächstes Mal könnte ein Highlight dabei sein

In der Regel verrät Epic Games, welcher Gratis-Titel Spieler in der nächsten Woche erwartet. Doch diesmal wird das Spiel noch geheim gehalten. Das ist ein Zeichen dafür, dass es sich wieder um ein echtes Highlight handeln könnte – auch „GTA 5“ wurde vor einiger Zeit als „ein geheimnisvolles Spiel“ angekündigt, bevor es am Donnerstag als das nächste Gratis-Game enthüllt wurde. (ök)