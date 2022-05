Call of Duty Modern Warfare 2: Release-Termin bestätigt – Shooter erscheint schon bald

Von: Ömer Kayali

„Modern Warfare 2“: Das offizielle Artwork zum neuen „Call of Duty“. © Activision

Das neue „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurde offiziell bestätigt. In wenigen Monaten soll das Spiel auf den Markt kommen.

Activision Blizzard hat „Call of Duty: Modern Warfare 2“ in einem neuen Trailer enthüllt. Das Video zeigt das Logo und Artwort für den kommenden Teil der beliebten Shooter-Reihe. Doch Fans interessiert vor allem das Veröffentlichungsdatum, welches ebenfalls bekannt gegeben wurde. Im Herbst dieses Jahres ist es so weit.

„Call of Duty Modern Warfare 2“ erscheint im Oktober

Das neue „CoD: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 veröffentlicht. Es wird auch auf älteren Plattformen erscheinen, also neben PS5 und Xbox Series X/S auch auf PS4, Xbox One sowie PC. Das neue Spiel wird eine Fortsetzung des 2019 erscheinenden „Call of Duty: Modern Warfare“ sein. Etwas verwirrend ist, dass die Entwickler bereits 2007 und 2009 zwei „Modern Warfare“-Spiele veröffentlichten, die den exakt selben Namen haben. Das Studio Infinity Ward bestätigte jedoch, dass es sich bei den neuen Titeln um keine Remakes handelt, sondern um gänzlich neue Spiele.

Im Video: Artwork Reveal zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“

„Call of Duty Modern Warfare 2“: Bekannte Charaktere kehren zurück

In einem Posting auf der offiziellen „Call of Duty“-Website bestätigte Activision die Rückkehr vieler bekannter Charaktere, darunter Captain John Price, Kyle „Gaz“ Garrick und John „Soap“ MacTavish. Außerdem wird eine neue Figur eingeführt: Alejandro Vargas von den mexikanischen Spezialeinheiten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden noch keine Details zum Gameplay oder zur Story gezeigt. Wahrscheinlich werden die Entwickler im Rahmen des Summer Game Fest und des Xbox & Bethesda Showcase 2022 weitere Infos zum neuen „Modern Warfare 2“ preisgeben. (ök)