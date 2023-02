Call of Duty Modern Warfare 2: Infiziert-Modus erscheint in wenigen Tagen

Call of Duty Modern Warfare 2: Infiziert-Modus erscheint in wenigen Tagen © Infinity Ward

In Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint noch im Februar der langersehnte Infiziert-Modus. Das Releasedatum wurde offiziell bestätigt.

Santa Monica, North Karolina - Call of Duty MW2 fehlte bislang ein äußerst wichtiges Puzzlestück. Der Infiziert-Modus war zum Release des Spieles nicht von Infinity Ward implementiert worden und das, obwohl der Modus zu den beliebtesten der gesamten Call of Duty-Reihe gehört. Das Comeback von Infiziert wurde mittlerweile vom offiziellen Call of Duty Twitter-Kanal bestätigen.

Wir springen zurück ins Jahr 2011. Im damaligen Call of Duty Modern Warfare 3 feierte der Infiziert-Modus sein Debüt und erfreute sich großer Beliebtheit. Der Fun-Modus stach aus der Masse heraus und bildete zu damaligen Zeiten ein Pendant zum in Modern Warfare nicht vorhandenen Zombie-Modus.