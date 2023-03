Call of Duty: Waffen-Nerfs und Meta-Änderungen in Season 2 Reloaded zusammengefasst

Von: Philipp Hansen

Call of Duty: Waffen-Nerfs und Meta-Änderungen in Season 2 Relaoded zusammengefasst. © Activision

Die neue Mid-Season ins in CoD: Warzone 2 mit einem Update gelandet. 10 wichtige Änderungen, die sich in den Patch Notes verstecken.

Hamburg – Warzone 2 und CoD Modern Warfare 2 haben endlich ihr Mid-Season-Update erhalten. Zu der neuen Waffe und weiteren frischen Inhalten gesellen sich aber auch sagenhaft viele Patch Notes. Hier alle zeigen wichtigen Änderungen im BR von Call of Duty auf Deutsch.

Mehr zum Thema Warzone 2: Die 10 wichtigsten Nerfs, Änderungen und Patch Notes von Season 2 Reloaded

Am Abend des 15. März startet die neue Season 2 Reloaded von Warzone 2 und MW2. Damit kam ein gewaltiges Update und brachte beispielsweise eine neue Waffe, die Tempus Torrent. Dafür ging es der dominanten KV Broadside, Lachmann MP und mehr Meta-Knarren gehörig an den Kragen. Somit weht in den Bestenlisten ein von Season 2 Reloaded ein frischer Wind.