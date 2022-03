Cyberpunk 2077: Übersicht zu den Romanzen – der Guide zu jeder Beziehung für V

Von: Felix Herz

In Night City gibt es für Spieler verschiedene Romanzen zu erleben. © CD Projekt RED

Night City ist ein hartes Pflaster, doch die Spielwelt von „Cyberpunk 2077“ bietet Hauptfigur V auch Raum für Liebe. Alles zu den Beziehungen lest Ihr hier.

Der Release von „Cyberpunk 2077*“ Ende 2020 war ein echter Skandal. Zahlreiche Bugs und auf alten Konsolen oftmals kaum spielbar, löste der Zustand einen echten Shitstorm gegen die Entwickler von CD Projekt Red aus. Sony nahm das Game sogar zeitweise aus dem hauseigenen Store. Knappe 1,5 Jahre später ist das Spiel in einem besseren Zustand und inzwischen auch als Next-Gen-Version erschienen. Viele Fehler wurden inzwischen behoben und einige zusätzliche Funktionen implementiert – darunter auch einige Neuheiten für die Beziehungen, die Spieler mit einigen Figuren aus Night City führen kann. Da lohnt sich doch ein Blick auf die Romanzen umso mehr – wir zeigen Euch, mit wem ihr eine Beziehung führen könnt und was dafür vonnöten ist.

„Cyberpunk 2077“: Beziehung mit Fan-Liebling Judy Alvarez

Judy Alvarez ist eine der beliebtesten Nebenfiguren in „Cyberpunk 2077“. © CD Projekt RED

Die Hackerin Judy hat binnen kürzester Zeit die Herzen der Fans erobert. Ihr lernt sie im Rahmen der Hauptstory kennen, wo sie euch bei einer Mission hilft – und einige schlagfertige Kommentare zum Besten gibt. Das spielt sich schon im Laufe des zweiten Kapitels ab – diese Romanze könnt ihr also schon recht früh in Angriff nehmen. Voraussetzung ist, dass V einen weiblichen Körper und eine weibliche Stimme hat, schreibt GamePro.de. Die Questreihe zur Romanze startet mit einem Anruf von Judy und der Mission „Ex-Factor“ und endet nach einigen Nebenquests mit „Pyramid Song“. Danach könnt ihr entscheiden, ob ihr es bei einer einmaligen Nacht mit Judy belasst, oder an etwas Langfristigem interessiert seid.

Panam Palmer: Romanze mit der coolen Nomadin

Auch Panam begegnet euch im Rahmen der Hauptstory. Um die Beziehungs-Questreihe starten zu können, muss V einen männlichen Körper haben. Schon auf der Suche nach Hellmann trefft ihr auf Panam, los geht es nach diesem Story-Abschnitt dann mit der Quest „Riders on the Storm“, in der ihr anfangen könnt, Panams Herz zu erobern. Nutzt in jeder Panam-Mission die Gelegenheit, zu flirten, dann könnt ihr nach Abschluss der letzten Quest eine Beziehung mit der Nomadin eingehen.

Verbissener Ex-Cop mit Charme: River Ward

Auch mit River Ward können Spieler eine Romanze beginnen. © CD Projekt RED

Im Gegensatz zu Judy und Panam trefft ihr River nur im Rahmen einer Nebenquest. Die hat es aber in sich: Die Questreihe rund um den zukünftigen Bürgermeister von Night City geht los mit „I fought the Law“, in der ihr auch zum ersten Mal auf River trefft. Nach den Ermittlungen geht es in einer weiteren grandiosen Nebenmission auf die Jagd nach einem Serienkiller. Habt ihr auch diese abgeschlossen, beginnt die Romanze mit der Mission „Following the River“. Im Rahmen dieser könnt ihr dann eine Beziehung mit dem charmanten Ex-Cop anfangen.

Fun-Fact zu „Cyberpunk 2077“ Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen sein sollte: Die meisten Missionen in „Cyberpunk 2077“ wurden nach bekannten Songs betitelt.

Eine besondere Romanze: Kerry Eurodyne

Für die Romanze mit Kerry müssen Spieler zunächst eine Reihe von Missionen abschließen. © CD Projekt RED

Voraussetzung für eine Romanze mit Kerry ist, dass V einen männlichen Körper und eine männliche Stimme hat. Zunächst muss sich Johnny Silverhand V gegenüber öffnen, wonach ihr einige Missionen für den halbtoten Rockstar erledigen müsst. Sie enden mit einem Konzert, nach dem euch Kerry anrufen wird und die Romanzen-Questreihe beginnt. Nach der Mission „Boat Drinks“ könnt ihr dann eine Beziehung mit Kerry starten.

Kürzere Romanzen mit diesen Charakteren

Auch etwas kurzlebigere Romanzen sind in Night City möglich:

Meredith Stoud : Die Militech-Mitarbeiterin trefft ihr in der Mission, in der ihr den Flathead besorgen sollt. Für den One-Night-Stand mit ihr müsst ihr Mahlstrom den Chip geben, ohne den Virus zu entfernen . Nach der Questreihe wird euch Meredith anrufen – geht ihr auf den Flirt ein, kommt es zur gemeinsamen Nacht im Motel. Geschlecht und Stimme von V sind dafür unerheblich.

: Die Militech-Mitarbeiterin trefft ihr in der Mission, in der ihr den Flathead besorgen sollt. Für den One-Night-Stand mit ihr müsst ihr Mahlstrom den Chip geben, . Nach der Questreihe wird euch Meredith anrufen – geht ihr auf den Flirt ein, kommt es zur gemeinsamen Nacht im Motel. Geschlecht und Stimme von V sind dafür unerheblich. Rogue: Hierfür gibt es keine Voraussetzung, da ihr diese kurze Romanze in Person von Johnny Silverhand ausspielt. In der Nebenmission „Blistering Love“ fahrt ihr mit Rogue aus der Stadt heraus und habt im darauffolgenden Dialog die Möglichkeit, mit ihr zu flirten. Tut ihr das, schaltet ihr damit die Romanzen-Szene mit der genialen Fixerin frei.

„Cyberpunk 2077“: Neue Beziehungs-Features dank Update

Mit dem neuesten Update für das Open World Epos von CD Projekt Red gingen auch einige neue Funktionen für das Spielerlebnis von „Cyberpunk 2077“ einher. Darunter fallen auch viele neue Möglichkeiten, tiefer in die Romanzen einzutauchen und diese immersiver zu erleben. So gibt es ab jetzt deutlich mehr Interaktionen, zum Beispiel ist es möglich, dass euer Partner in eurem Appartment im Bett neben euch aufwacht oder ihr ausführlichere Unterhaltungen im Chat führen könnt. (fh) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.