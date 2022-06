Mass Effect Legendary Edition: Amazon verschenkt sie zum Prime Day an alle Abonnenten

Von: Ömer Kayali

Mass Effect: Legendary Edition - Offizieller Trailer und Release fürs Remaster © Electronic Arts

Zum Prime Day 2022 erwartet Amazon-Abonnenten ein besonderes Highlight. Die komplette „Mass Effect: Legendary Edition“ erhalten Sie gratis.

Amazon veranstaltet jedes Jahr den Prime Day. Dieses Jahr findet das Event am 12. und 13. Juli statt. An diesen zwei Tagen können alle Prime-Abonnenten von unzähligen Schnäppchen profitieren und viele Produkte besonders günstig kaufen. Für die Gamer unter den Amazon-Kunden gibt es noch ein Extra: Denn sie bekommen in diesem Jahr über 30 PC-Spiele komplett kostenlos – darunter auch die „Mass Effect: Legendary Edition“, welche die überarbeiteten Versionen der drei ersten „Mass Effect“-Spiele beinhaltet. Die Spiele verfügen über eine stark verbesserte Grafik in 4K sowie über 40 herunterladbare Inhalte.

„Mass Effect: Legendary Edition“: So sichern sich Prime-Abonnenten das Spiel

Um die Gratis-Spiele bei Amazon Prime Gaming zu sichern, benötigen Sie einen Prime-Account .

. Die Liste aller Gratis-Games finden Sie auf der entsprechenden Seite bei Amazon Prime Gaming unter diesem Link.

„Mass Effect: Legendary Edition“ wird hier jedoch erst zum Prime Day gratis erhältlich sein – also am 12. und 13. Juli . Aktuell finden Sie dort aber auch viele andere kostenlose Games.

erhältlich sein – also . Aktuell finden Sie dort aber auch viele andere kostenlose Games. Klicken Sie beim Spiel Ihrer Wahl auf „Aktivieren“ und es landet auch schon in Ihrer Amazon-Spielebibliothek. Anschließend können Sie es auf dem PC herunterladen und losspielen.

Prime Gaming verschenkt im Juni unter anderem „Far Cry 4“

Ähnlich wie Epic Games oder PlayStation Plus können Amazon-Kunden bei Prime Gaming regelmäßig kostenlose Spiele. Für Abonnenten lohnt es sich daher, hin und wieder einen Blick auf die Prime Gaming-Seite zu werfen. Im Juni bekommen Sie zum Beispiel „Far Cry 4“ oder den Adventure-Klassiker „Escape from Monkey Island“ geschenkt. (ök)