The Callisto Protocol: Preload gestartet – Auf diesen Plattformen ist der Download bereit

Von: Joost Rademacher

The Callisto Protocol: Preload gestartet – Auf diesen Plattformen ist der Download bereit © Striking Distance Studios

Diese Woche erscheint The Callisto Protocol. Wer das Spiel vorbestellt hat, kann es schon vor Release herunterladen.

San Ramon, Kalifornien – Im Weltall hört man bald wieder tausende Menschen schreien. Die frisch gegründeten Striking Distance Studios sind kurz davor, ihr Sci-Fi-Horror-Erstlingswerk The Callisto Protocol zu veröffentlichen und die Vorschusslorbeeren kommen schon in Massen. Wer das Horrorspiel vorbestellt hat, bekommt wieder die Gelegenheit, The Callisto Protocol vor Release herunterzuladen und am Erscheinungsdatum sofort loszuspielen.

Auf Xbox-Konsolen hat der Preload bereits gestartet. Wer dort also eine Vorbestellung von The Callisto Protocol hat, kann den Download schon jetzt beginnen. Auf PlayStation sieht das dagegen etwas anders aus. PS4 und PS5 sind noch nicht in den Genuss des Vorladens gekommen und ein genaues Datum steht noch nicht hundertprozentig fest, die meisten Vermutungen gehen aber auf den 30. November.