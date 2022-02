Destiny 2: Neue Season 16 beginnt bald – Alles zur Saison der Auferstandenen

Von: Sven Galitzki

Destiny 2: Die neue Season 16 heißt offiziell Season of the Risen © Bungie

Bei Destiny 2 startet parallel zur Witch Queen-Erweiterung auch die Season 16, die Saison der Auferstandenen. Hier ist alles, was bisher dazu bekannt ist.

Seattle, Washington – Bei Destiny 2* startet in Kürze die nächste Erweiterung Destiny 2 Witch Queen* und viele Fans warten bereits gespannt auf das neue Add-on. Was im Hype um „Die Hexenkönigin, so der deutsche Name, fast schon komplett untergeht: Parallel zu Witch Queen geht auch die neue Season 16, die Saison der Auferstandenen (Season of the Risen) an den Start – und das mit ganz eigenen Inhalten.

ingame.de* fasst zusammen, was Fakten, Leaks, Gerüchte und Theorien bisher zur neuen Season 16 von Destiny 2 verraten.

Und obwohl die neue Saison noch nicht offiziell vorgestellt wurde, ist das bereits eine ganze Menge: Von Preload, über den genauen Start-Termin, bis hin zu neuen Waffen und Rüstungen oder den wichtigsten Änderungen – Es gibt schon viele spannende Details zur Season of the Risen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA