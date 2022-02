Destiny 2 schwächt mit Witch Queen 2 beliebte Klassen ab – Die Nerfs im Detail

Von: Sven Galitzki

Teilen

Destiny 2: Die Leere-Klassen der Jäger, Warlocks und Titanen © Bungie

Nachdem Bungie kürzlich mit Leere 3.0 die anstehende Klassen-Überarbeiteung für Destiny 2 genauer vorstellte, reichte man nun einige wichtige Details nach.

Seattle, Washington – Bei Destiny 2* starten schon bald die nächste große Erweiterung Destiny 2: Witch Queen* sowie die neue Season 16, die Saison der Auferstandenen. In diesem Zuge kommen bei Destiny 2 nicht nur neue Inhalte und Features ins Spiel, sondern auch allerlei Änderungen für die Sandbox. Zu den wichtigsten gehört dabei Leere 3.0, eine großangelegte Überarbeitung der Leere-Klassen. Diese stellen die Entwickler in einem Blog kürzlich vor. In einem Podcast verrieten sie nun dazu noch einige weitere Details – unter anderem 2 wichtige Nerfs für Jäger und Titanen.

ingame.de* stellt Ihnen die beiden heftigen Nerfs im Detail vor und erklärt, was genau sich für die beliebten Klassen ändert.

Mehr zum Thema Destiny 2: Leere 3.0 bringt zwei heftige Nerfs für Jäger und Titanen

Zudem finden Sie in dem Artikel auch allerlei spannende Details zur neuen Witch-Queen-Erweiterung sowie der neuen Season 16 von Destiny 2*, der Saison der Auferstandenen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA