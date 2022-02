Destiny 2 Witch Queen: Augen und Ohren zu – Hohe Spoiler-Gefahr kurz vor Start

Bungie warnt vor Leaks und Spoilern

+ © Bungie Destiny 2: Stopp! Bungie warnt aktuell verstärkt vor Spoilern. © Bungie

Bungie warnt Spieler vor Story-Spoilern zum Start von Destiny 2: Witch Queen. Nachdem der Preload bereits live ging, soll die Gefahr nun besonders hoch sein.

Seattle, Washington – Heute bricht ein großer Tag bei Destiny 2* an, auf den viele Fans lange hingefiebert haben. Denn am Abend feiern endlich die nächste große Erweiterung Destiny 2: Witch Queen* sowie die neue Season 16, die Saison der Auferstandenen, ihren Release. Doch wer die neuen Inhalte am liebsten komplett für sich alleine und frei von Spoilern entdecken möchte, sollte jetzt laut Bungie Augen und Ohren verschließen. Denn die Gefahr ist nun offenbar recht groß, dass man schon vorab vieles mitbekommen wird.

ingame.de* erklärt die Spoiler-Gefahr kurz vor dem Start von Destiny 2: Witch Queen und verrät, was Bungie dazu sagt.

*ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA