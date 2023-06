Stärkste Gegner im Spiel – Weltbosse in Diablo 4 finden

Von: Joost Rademacher

Stärkste Gegner im Spiel – Weltbosse in Diablo 4 finden © Blizzard (Montage)

Weltbosse werden in Diablo 4 so manche Endgame-Session in Anspruch nehmen. So findet und besiegt man die riesigen Gegner findet im Action-Rollenspiel.

Hamburg – Diablo 4 ist endlich erschienen. Schon im Early Access klicken und kloppen sich etliche Spieler durch Sanktuario, auf der Suche nach den besten Builds und legendärem Loot. Wie immer gilt, je größer der Boss, desto besser die Beute. Deshalb sind die besonders großen Weltbosse ganz oben auf der Abschussliste. Wo man alle Weltbosse in Diablo 4 findet und wie man den Kampf am besten überlebt.

Weltbosse gehören zu den größten und stärksten einzelnen Gegnern in Diablo 4. Die Bossgegner können massenweise Loot einbringen, wenn man sie besiegt – dafür sind sie aber auch erst im Endgame von Diablo 4 verfügbar. Man muss also erst die Story des Spiels abgeschlossen haben, wenn man sich mit den Weltbossen prügeln will.