Diablo Immortal: Blizzard macht jeden Tag Millionen, doch stirbt das Game?

Von: Philipp Hansen

Diablo Immortal: Blizzard macht jeden Tag Millionen, doch stirbt das Game? © Blizzard Activision/ Disney (Montage)

Diablo Immortal beschert Blizzard Millionen-Gewinne. Doch die Zahlen zeigen, dass das nicht mehr lange gut geht. Stirbt Diablo Immortal trotz des Erfolgs?

Irvine, Kalifornien – Diablo Immortal ist Blizzards Experiment, um die Traditionsmarke als Mobile-Game ordentlich zu melken. Und die Millionen, die im ersten Monat in die Kassen kamen, sprechen von Erfolg. Doch wie lange machen die Spieler den Höllentrip noch mit?

ingame.de zeigt, welche Kritik Diablo Immortal das Spiel töten könnte, trotz des Erfolgs.

Bereits wenige Tage nach Release von Diablo Immortal vermeldete Blizzard über 10 Millionen US-Dollar Gewinn. Insgesamt soll das Mobile-Game bisher in einem Monat knapp 50 Millionen in die Kassen des Entwicklers gespült haben. Und es hört nicht auf. Auch heute, einen Monat nach Release, generiert Diablo Immortal eine Million Dollar jeden Tag (also gut eine Million Euro). Und schuld sind zum großen Teilen auch die deutschen Spieler. Denn umgerechnet jeder 12. Dollar, den Diablo Immortal einnimmt, kommt aus Deutschland.