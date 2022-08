Streamer hat in Diablo Immortal so viel Geld bezahlt, dass niemand mehr mit ihm zocken kann

Von: Philipp Hansen

Streamer hat in Diablo Immortal so viel Geld bezahlt, dass niemand mehr mit ihm zocken kann © Blizzard / Jtisallbusiness (Montage)

Ein Spieler hat in Diablo Immortal 100.000 Dollar ausgegeben. Das hat ihn so stark gemacht, dass er keine Gegner mehr findet und Erstattung will.

Irvine, Kalifornien – Diablo Immortal wird stark wegen Pay2Win kritisiert. Der extremste Fall ist jetzt, dass ein Gamer sich so stark gekauft hat, dass niemand mehr mit ihm spielen kann. Der Streamer ist nach eigener Aussage der einzige Spieler weltweit mit diesem Problem und Activision Blizzard unternimmt nichts, um ihm zu helfen.

ingame.de zeigt, wie ein Spieler in Diablo Immortal so viel Geld ausgeben konnte, dass niemand mit ihm zocken kann.

Jtisallbusiness ist einfach zu stark für Diablo Immortal. Nach all seinen Ausgaben hat er so überwältigende Items und Ausrüstung, dass sein Ranking zu hoch ist, um Mitspieler zu finden. Nach eigenen Angaben hat er 40-70 Stunden versucht, ein Match zu finden. Auch wenn der 100.000-Dollar-Mann mit seiner flammenden Rüstung und den Dämonen-Flügeln mächtig aussieht, kann er niemandem diese Stärke beweisen.