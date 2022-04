Drachenlord: YouTuber zieht mit seiner Verlobten in eine neue Stadt

Drachenlord: YouTuber zieht mit seiner Verlobten in eine neue Stadt © dpa: Daniel Karmann

Rainer Winkler hat sich verlobt. Mit seiner großen Liebe zog der YouTuber in ein neues Heim. Dieses wurde jedoch bereits nach wenigen Stunden von der Polizei besucht.

Dortmund, Deutschland - Der Drachenlord ist einer der meist polarisierenden YouTuber in Deutschland. Die Auseinandersetzungen mit seinen Hatern scheinen kein Ende zu nehmen. Nachdem Rainer Winkler sein altes Haus in einem kleinen bayrischen Dorf verlassen musste, zog er nun zu seiner Verlobten nach Dortmund. Doch schon nach wenigen Stunden scheinen seine Hater seinen neuen Wohnort ausfindig gemacht zu haben. Die örtliche Polizei durfte bereits den ersten Drachenlord-Einsatz fahren.

Über mehrere Jahre hinweg war das Haus von Drachenlord in dem kleinen Dorf Altschauerberg eine Pilgerstätte für all seine Hater. Die örtliche Polizei war ein Dauergast. Immer wieder rief der YouTuber die Beamten um Hilfe, weil Hater vor seinem Zaun standen und Vandalismus betrieben.