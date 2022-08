Durchblick im Spiele-Dschungel – Dieses Tool findet die besten PS Plus Games

Von: Daniel Neubert

Durchblick im Spiele Dschungel - Dieses Tool findet für euch die besten PS Plus Games © Sony Intercative Entertainment / Unsplash.com (Montage)

Sonys Abodienst PS Plus bietet jede Menge Spiele für seine Kunden. Ein neues Web-Tool hilft den Spielern jetzt dabei, die besten Spiele im Abo herauszufiltern.

San Mateo – Seitdem Sony seinen neuen Abodienst PS Plus an den Start gebracht hat, wurden dem Angebot für die Playstation ständig neue Titel hinzugefügt. Bei der großen Auswahl an Spielen kann es schwierig sein, die Übersicht zu behalten und herauszufiltern, welche Spiele im Angebot sich denn auch wirklich lohnen. Ein Spieler auf Reddit hat jetzt ein äußerst nützliches Tool veröffentlicht, um sich in der Spiele-Flut zurechtzufinden.

ingame.de verrät, wie das Web-Tool funktioniert und wie es Ordnung in die PS Plus-Spielesammlung bringt.

Sonys Abodienst versorgt die Spieler jeden Monat mit frischen PS Plus Games. Wer sich für den mittleren Tarif „PS Plus Extra“ entscheidet, hat sogar Zugriff auf eine überwältigende Zahl von über 400 verschiedenen Spielen, die sich direkt ohne Zusatzkosten zocken lassen. Jedoch kann es schwerfallen, die besten Spiele für sich herauszufiltern und gewissen Perlen in der Spiele-Flut nicht zu übersehen.