EA Sports FC: FIFA 24-Ersatz sichert sich UEFA Youth League

Teilen

EA Sports FC: FIFA 24-Ersatz sichert sich UEFA Youth League © EA Sports/ UEFA

Einem Leak zufolge konnte sich EA die Lizenz zur UEFA Youth League sichern und könnte diese im Karrieremodus implementieren.

Vancouver, Kanada - In den vergangenen Jahren wurde der unrühmliche Karrieremodus von EA stets stiefmütterlich behandelt. Dies könnte sich mit dem Release von EA Sports FC jedoch ändern. Eine Implementierung der UEFA Youth League wurde geleakt und deutet vielversprechende Features an. EA könnte tatsächlich einen Angriff auf den Football Manager wagen.

Auf ingame.de sehen Sie, was die UEFA Youth League für EA Sports FC bedeuten könnte.

Mehr zum Thema EA Sports FC: Leak der UEFA Youth League – Fans des Karrieremodus jubeln

Darauf deutet zumindest ein Leak hin. So sei auf der UEFA-Website ein Banner gesichtet worden, welcher die beiden Logos der Marken zeigt und einen Button mit der Aufschrift „Join the Club“. Dieser Banner ist mittlerweile jedoch verschwunden.