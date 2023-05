Ein gemeiner Fehler macht Gamern in Overwatch 2 das Leben schwer

Overwatch 2: Blizzard kann es doch noch © Blizzard Entertainment

Manche Spieler und Spielerinnen haben ein Problem mit Overwatch 2. Wollen sie ein neues Spiel starten bleibt das Game stecken, so löst man das Problem.

Spieler und Spielerinnen beschweren sich über einen nervigen Fehler in Overwatch 2. Anstatt ein neues Spiel zu starten, zeigt das Game nur die Meldung Applying Update an. Zusätzlich bekommen Spieler und Spielerinnen auch noch eine Strafe vom Spiel aufgebrummt.

Glücklicherweise gibt der Entwickler Blizzard aber eine einfache Lösung für das Problem. Spieler und Spielerinnen müssen vorher einen speziellen Modus in Overwatch starten.