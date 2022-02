Elden Ring: 11 Tipps für Anfänger – So gelingt der Start ins Riesen-Rollenspiel

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: 11 Tipps für Anfänger – So gelingt der Start ins Riesen-Rollenspiel © Bandai Namco/From Software (Montage)

Elden Ring ist riesig und kann in den ersten Stunden etwas überfordernd sein. Mit 11 einfachen Tipps kann man einen gelungenen Start in Elden Ring hinlegen.

Hamburg – Das Warten hat ein Ende, nach mehreren Jahren des Hypes dürfen Tausende Fans endlich Elden Ring* erforschen. Das neue Rollenspiel von den Genre-Genies von From Software macht richtig Welle, ist beizeiten aber auch schwer zu durchschauen. Vor allem für Neueinsteiger können die Größe von Elden Ring und seine vielen Systeme schnell mal unübersichtlich werden. Diese 11 Tipps können für Anfänger den Einstieg in Elden Ring erleichtern.

Ab der ersten Sekunde in der Open World gibt Elden Ring ziemlich freie Hand, wo man als Erstes hingehen kan und möchte. Die Freiheit in der Erkundung der Welt ist immerhin eine der ganz großen Stärken von Elden Ring. Bevor man sich aber wirklich in die Weiten von Limgrave stürzt, sollte man sich ein wenig vom Spiel leiten lassen. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.