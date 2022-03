Elden Ring: Story-Bosse in der Rangliste – Wer ist der härteste Gegner?

Von: Joost Rademacher

Elden Ring: Alle Hauptbosse im Ranking – von schwer bis unmöglich © From Software (Montage)

Elden Ring stellt Spielern viele Bosse gegenüber, aber keine sind so hart wie die Hauptbosse des Spiels. Das Ranking zeigt, welche von ihnen die schwersten sind.

Hamburg – Die Bosse in den Spielen von From Software sind immer eine Klasse für sich. Jeder Bosskampf stellt Spieler vor eine neue Herausforderung, die gerne mal nahezu unüberwindbar erscheint. In Elden Ring* hat das Entwicklerstudio alle Bremsklötze gezogen und einige der härtesten Kämpfe seiner Geschichte geschaffen. Allen voran stehen die mächtigen Hauptbosse des Spiels, die einem den Weg zum Eldenthron erschweren.

Das Ranking der Hauptbosse von Elden Ring zeigt ingame.de* in voller Länge*.

Der Rote Wolf Radagon ist eher nervig, als dass er schwierig ist. Diesen Boss trefft ihr als Zwischengegner mitten in der Akademie Raya Lucaria an. Anstatt dass er eine wirkliche Herausforderung á la Sif (Dark Souls 1) bietet, sprintet er hauptsächlich stupide im äußeren Umkreis einer Arena herum, die für sein Verhalten und Moveset offensichtlich viel zu klein ist. *ingame.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.